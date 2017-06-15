15.06.2017

Минский тракторный завод предложит для туристов новую услугу.Развивать промышленный туризм на предприятии начали с января 2017 года. Экскурсии проводятся по действующему производству. Гости посещают два структурных подразделения — корпус сборки тракторов и механический цех № 5, где выпускаются детали. Также они знакомятся с выставкой, где могут не только увидеть знаменитую технику, но и посидеть в кабине трактора.На данный момент предприятие посетили более 1 200 человек, из них 275 иностранных граждан."Многие знают тракторы «Беларус», но не представляют, как они производятся. Туристам интересно посмотреть на процесс сборки техники, увидеть наш заводской городок, — сказал специалист по работе среди молодежи предприятия Сергей Сидорович.В ближайшее время в рамках промышленного туризма МТЗ планирует предложить экскурсантам новые виды услуг — покататься на тракторе по территории предприятия и поработать на конвейере."Вместе с сотрудниками завода посетители получат возможность выполнить пять операций. В конце экскурсии им выдадут сертификат об участии в сборке трактора", — пояснил представитель предприятия.