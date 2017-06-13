13.06.2017

Одним из более 500 экспонентов международной специализированной выставки «Белагро-2017» на правах генерального информационного партнера сталНа протяжении выставки, проходившей с 6 по 10 июня в ТЛЦ «Глобус Парк» (3 км от Минска по брестскому направлению), творческий коллектив «АгроБазы» делился с вами оперативными новостями на сайтеи подготовил серию фоторепортажей. Кроме того, почти 3000 посетителе выставки и нашего стенда получили в подарок июньский спецвыпуск журнала, посвященный выставке.С нетерпением ждем новой встречи в следующем году!