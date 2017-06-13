Минсельхозпрод и две крупные китайские корпорации подписали дорожную карту о сотрудничестве
13.06.2017
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и две крупные китайские корпорации Xinrongji Holding Group и DRex Food Group подписали дорожную карту о сотрудничестве.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц пояснил, что в документе отмечены точные сроки реализации мероприятий - до конца текущего года. "Хотелось бы эти сроки выдержать", - подчеркнул он.
По словам министра, китайская сторона информировала о намерении в ближайшее время зарегистрировать в Беларуси совместное предприятие в форме акционерного общества, которое будет осуществлять экспорт белорусских сельхозтоваров и продовольствия в Китай с ежемесячным оборотом около $10 млн. Белорусская сторона согласилась войти в состав компании в качестве соучредителя. Кроме того, данная компания будет наделена полномочиями по инвестированию в виде покупки долей в уставных капиталах молокоперерабатывающих предприятий Беларуси с направлением средств на модернизацию и расширение ассортимента выпускаемой продукции. Срок исполнения этого пункта протокола - 1 сентября.
Также китайские инвесторы планируют создать в индустриальном парке "Великий камень" предприятие по производству нового вида упаковки на основе полилактида, который призван заменить пластиковую и полиэтиленовую упаковку. Производство будет основано на использовании картофеля и кукурузы в качестве сырья. "Это будет импортозамещающий и экспортно ориентированный продукт", - отметил Леонид Заяц.
"Кроме того, китайские партнеры изъявили желание глубоко проработать вопрос о вложении инвестиций в наши предприятия переработки - "Здравушка-милк", "Оршанский мясоконсервный комбинат", который нуждается в строительстве нового убойного цеха, колбасного цеха", - рассказал министр. Стороны решили направить группу экспертов на указанные предприятия для подготовки материалов и технико-экономических обоснований целесообразности таких сделок.
Президент компании DRex Food Group Дай Шивэй отметил, что белорусское правительство работает очень эффективно и быстро, и это заставит китайских партнеров ускорить процесс реализации договоренностей. "Я верю, что при активной работе с двух сторон, при благоприятных обстоятельствах мы выполним все пункты и выдержим сроки, которые указаны в протоколе. В целом мы довольны результатами переговоров", - подчеркнул он. Глава китайской корпорации также заявил, что абсолютно уверен в качестве белорусской продукции и хорошем будущем совместных проектов.
Руководители крупных китайских компаний Xinrongji Holding Group и DRex Food Group посещали Беларусь с рабочим визитом. Они готовы инвестировать $1 млрд в модернизацию существующих и строительство новых предприятий в Беларуси. При успешной реализации проектов объем инвестиций может быть увеличен, пишет БЕЛТА.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц пояснил, что в документе отмечены точные сроки реализации мероприятий - до конца текущего года. "Хотелось бы эти сроки выдержать", - подчеркнул он.
По словам министра, китайская сторона информировала о намерении в ближайшее время зарегистрировать в Беларуси совместное предприятие в форме акционерного общества, которое будет осуществлять экспорт белорусских сельхозтоваров и продовольствия в Китай с ежемесячным оборотом около $10 млн. Белорусская сторона согласилась войти в состав компании в качестве соучредителя. Кроме того, данная компания будет наделена полномочиями по инвестированию в виде покупки долей в уставных капиталах молокоперерабатывающих предприятий Беларуси с направлением средств на модернизацию и расширение ассортимента выпускаемой продукции. Срок исполнения этого пункта протокола - 1 сентября.
Также китайские инвесторы планируют создать в индустриальном парке "Великий камень" предприятие по производству нового вида упаковки на основе полилактида, который призван заменить пластиковую и полиэтиленовую упаковку. Производство будет основано на использовании картофеля и кукурузы в качестве сырья. "Это будет импортозамещающий и экспортно ориентированный продукт", - отметил Леонид Заяц.
"Кроме того, китайские партнеры изъявили желание глубоко проработать вопрос о вложении инвестиций в наши предприятия переработки - "Здравушка-милк", "Оршанский мясоконсервный комбинат", который нуждается в строительстве нового убойного цеха, колбасного цеха", - рассказал министр. Стороны решили направить группу экспертов на указанные предприятия для подготовки материалов и технико-экономических обоснований целесообразности таких сделок.
Президент компании DRex Food Group Дай Шивэй отметил, что белорусское правительство работает очень эффективно и быстро, и это заставит китайских партнеров ускорить процесс реализации договоренностей. "Я верю, что при активной работе с двух сторон, при благоприятных обстоятельствах мы выполним все пункты и выдержим сроки, которые указаны в протоколе. В целом мы довольны результатами переговоров", - подчеркнул он. Глава китайской корпорации также заявил, что абсолютно уверен в качестве белорусской продукции и хорошем будущем совместных проектов.
Руководители крупных китайских компаний Xinrongji Holding Group и DRex Food Group посещали Беларусь с рабочим визитом. Они готовы инвестировать $1 млрд в модернизацию существующих и строительство новых предприятий в Беларуси. При успешной реализации проектов объем инвестиций может быть увеличен, пишет БЕЛТА.
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