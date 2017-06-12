12.06.2017

В поселке Ореховск Оршанского района планируется наладить выпуск безалкогольных напитков и варенья. ООО «Монолит ПДМ» на неиспользуемых площадях откроет цех по производству и розливу лимонада, газированной и питьевой воды, компотов.Предполагается, что на новом производстве будет создано 20 рабочих мест.ООО «Монолит ПДМ» создано в процессе приватизации государственного имущества завода «Лантан» частным инвестором (Витебский завод радиодеталей «Монолит»). В Ореховске открыт швейный цех, налажена переработка-выделение лома и отходов, содержащих драгоценные металлы. Что касается последнего производства, то «Монолит ПДМ» — первое специализированное предприятие такого профиля в Беларуси. Переработка сырья осуществляется на современном оборудовании с применением передовых технологий, которые дают возможность максимального извлечения драгметаллов. На предприятии также выпускают мелки школьные и портняжные (объемы производства этого вида продукции в последнее время значительно возрастают).