12.06.2017

Коммунальное производственное унитарное предприятие «Форелевое хозяйство «Лохва» в 2018-м планирует увеличить производство форели до 700 тонн в год. Об этом сообщил директор хозяйства Юрий Куксенков участникам выездного семинара-совещания с участием членов Совета Республики, депутатов Палаты представителей Национального собрания по вопросам развития Быховского и Белыничского районов.«Если мы начинали с производства 100 кг форели в год, на ходу отрабатывая и технологию, то в этом году планируем произвести уже 500 тонн. Наша продукция востребована на рынке. Причем большую часть рыбы мы экспортируем, преимущественно в Россию. Наша рыба по вкусовым и питательным качествам ничем не уступает импортной, а по цене в 2 раза дешевле. Поэтому заявок от потребителей на сегодняшний день столько, что мы с трудом успеваем их выполнять», — рассказал Юрий Куксенков.В текущем году в структурном подразделении «Лохвы» в Быховском районе будет установлена современная линия по упаковке рыбы в модифицированной газовой среде. Это позволит увеличить мощности переработки исходного сырья более чем в полтора раза. В планах на будущий год — выйти на проектную мощность и получить 700 т форели в трех структурных подразделениях, которые располагаются в Быховском, Костюковичском и Белыничском районах.Также в перспективе — строительство еще одного современного комплекса по выращиванию 300 т форели в год, развитие туристической инфраструктуры и организации платной рыбалки, ввод в строй цеха по переработке икры.Форелевое хозяйство «Лохва» было создано при реализации инновационного проекта «Создание современного предприятия по производству рыб ценных пород в Быховском районе Могилевской области» в декабре 2013 года. Сегодня оно является одним из самых крупных предприятий по товарному выращиванию форели в Беларуси. Выращивание форели ведется в рыбоводных бассейнах замкнутого водоснабжения, что позволяет обеспечивать покупателей живой рыбой круглый год. Производственные площади позволяют выращивать не только товарную форель, но и подращивать рыбопосадочный материал для других хозяйств.Напомним, что еще одно форелевое хозяйство откроется на реке Рыбчанка в Молодечненском районе в сентябре. Его мощность составит на 200 тонн рыбы в год.