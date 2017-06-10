10.06.2017

Сегодня в ТЛЦ "Глобус-Парк" состоялось торжественное закрытие международной сельскохозяйственной выставки "Белагро-2017".Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Маринич наградил дипломами и призами наиболее активных участников выставки. Диплом получил и наш журнал "АгроБаза", который по традиции работал на "Белагро" в качестве генерального информационного партнера.