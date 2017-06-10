09.06.2017

В Минске на международной выставке "Белагро-2017" интересно не только специалистам. Большая техника, животные, необычные машины, рекламные акции - места, где можно найти маленьких посетителей.Так что приходите с детьми. Выставка еще будет работать в субботу, 10 июня. Там интересно.