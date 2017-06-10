09.06.2017

Минский тракторный завод, Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов и другие предприятия "МТЗ-холдинга" представили на выставке "Белагро" наиболее интересные образцы техники.





Самый интересный экспонат - BELARUS-4522 с двигателем Caterpillar мощностью 450 л.с., который по сравнению с прошлым годом обзавелся видеокамерой.









Вызывает интерес и модель BELARUS-1221.2 с газодизельным оборудованием. За год здесь увеличилось количество газовых баллонов и появился специальный каркас, который позволяет из закрепить.









Привлекает внимание своей раскраской хлопководческий трактор BELARUS-80X, который планируется использовать на полях Туркменистана. Вскоре этот экземпляр отправится на выставку в Москву.









На совместном стенде предприятий "МТЗ-холдинга" можно увидеть практически всю линейку техники, выпускаемой под брендом BELARUS: от мотоблока BELARUS-09H, мотокультиватора BELARUS-06МКР и малогабаритный тракторов BELARUS-112H и BELARUS-132H до самых мощный моделей. Вот весь список представленной техники: BELARUS-211, BELARUS-320.4, BELARUS-320P, BELARUS-422.1, BELARUS-451, BELARUS-622, BELARUS-921.3, BELARUS-923.4, BELARUS-1025.3, бульдозер BELARUS-1502, BELARUS-1523, BELARUS-2022.3, BELARUS-3023, BELARUS-3525.