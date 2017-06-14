08.06.2017

Третий день выставки «Белагро-2017» стал днем награждений. Сегодня чествовали передовые сельхозорганизации, определяли победителей республиканского конкурса «Лучшая племенная корова молочной породы-2017», а также награждали лучших пахарей.Да и помимо этого было много чего интересного, включая показ модной коллекции одежды.