08.06.2017

Конкурс пахарей, который традиционно проводится в дни выставки «Белагро», в нынешнем году вышел на международный уровень.Впервые в этом состязании участвовали, помимо белорусских механизаторов, представители Казахстана и России. «Когда мы начинали этот конкурс 11 лет назад, то подумать не могли, что однажды он станет международным, - сказал на церемонии награждения первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Маринич. — 14 команд боролись за звание «Лучший пахарь», демонстрируя свои знания и умения. Я искренне благодарен всем участникам, а особенно командам из России и Казахстана за то, что они приняли наше приглашение и приехали на этот конкурс».Победители определялись в двух категориях и командном зачете. В категории «А» участники соревновались на тракторе Беларус-952 с плугом ПЛН-3-35, в категории «Б» — на тракторе Беларус-1522 с плугом ППО-4-40.В категории «А» победителем стал представитель Белорусского государственного аграрного технического университета (БГАТУ), а призерами участники их Казахского агротехнического университета имени С.Сейфуллина и Буда-Кошелевского государственного аграрно-технического колледжа.В категории «Б» первое место занял представитель Жировичского государственного аграрно-технического колледжа, второе и третье — пахари из Пружанского и Городокского государственного аграрно-технический колледжа.В командном зачете выиграли ребята из БГАТУ, а призерами стали Городокский и Буда-Кошелевский аграрно-технический колледж.