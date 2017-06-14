08.06.2017

Сегодня на международной выставке «Белагро-2017» предприятия концерна «Беллегпром» продемонстрировали свои коллекции одежды.В показе участвовали такие предприятия, как ОАО «Центр моды», ОАО «Купалинка» и ОДО «Панда». Показ организован совместно с ГУ «Национальная школа красоты».Добавим, что предприятия концерна «Беллегпром» представлены на выставке «Белагро» единым стендом.