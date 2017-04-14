«Беларуськалий» собирается выпускать удобрения по китайской технологии
14.04.2017
ОАО "Беларуськалий" планирует наладить производство нового вида удобрений по китайским технологиям. Об этом сообщил генеральный директор предприятия, член Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Иван Головатый.
Гендиректор проинформировал, что "Беларуськалий" рассматривает ряд инвестиционных проектов с одной из химических компаний Китая по диверсификации производства, строительству нового - по китайским технологиям". Он уточнил, что идут переговоры по созданию нового вида продукции, основанного на калийных удобрениях "Беларуськалия". Подобный проект успешно реализован в Китае. В Беларуси ничего подобного пока нет, но ожидается, что в ближайшие два года такое производство появится.
Беларусь 16-18 апреля посетит китайская парламентская делегация во главе с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжаном Дэцзяном. Говоря об ожиданиях от этого визита, сенатор выразил уверенность, что он позволит не только проанализировать достижения белорусско-китайского сотрудничества, но и поставить новые задачи. Иван Головатый убежден, что перспективы во многом связаны с наращиванием межрегионального сотрудничества, и парламентарии смогут оказать реальную поддержку в его развитии, став своего рода посредниками для конкретных предприятий и регионов двух стран. Взаимодействие парламентов нацелено в том числе на создание площадки, основы для дальнейших договоренностей между ними.
Китай - один из главных импортеров белорусского калия. Ежегодно Китай закупает от 1,5 до 2 млн т удобрений. По словам Ивана Головатого, об объемах поставок на текущий год говорить пока сложно, поскольку переговоры с консорциумом китайских компаний (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) еще не завершены. Он напомнил, что в 2016 году переговоры калийных производителей по долгосрочным контрактам с Китаем и Индией продолжались до июля. Но при этом цена превзошла ожидания, что позволило стабилизировать ситуацию на других рынках, в том числе и на спотовых. "Сегодня ситуация на калийном рынке несколько другая. Практически все производители законтрактованы на первое полугодие, наблюдается увеличение спроса по сравнению с прошлым годом", - констатировал гендиректор "Беларуськалия".
Гендиректор проинформировал, что "Беларуськалий" рассматривает ряд инвестиционных проектов с одной из химических компаний Китая по диверсификации производства, строительству нового - по китайским технологиям". Он уточнил, что идут переговоры по созданию нового вида продукции, основанного на калийных удобрениях "Беларуськалия". Подобный проект успешно реализован в Китае. В Беларуси ничего подобного пока нет, но ожидается, что в ближайшие два года такое производство появится.
Беларусь 16-18 апреля посетит китайская парламентская делегация во главе с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжаном Дэцзяном. Говоря об ожиданиях от этого визита, сенатор выразил уверенность, что он позволит не только проанализировать достижения белорусско-китайского сотрудничества, но и поставить новые задачи. Иван Головатый убежден, что перспективы во многом связаны с наращиванием межрегионального сотрудничества, и парламентарии смогут оказать реальную поддержку в его развитии, став своего рода посредниками для конкретных предприятий и регионов двух стран. Взаимодействие парламентов нацелено в том числе на создание площадки, основы для дальнейших договоренностей между ними.
Китай - один из главных импортеров белорусского калия. Ежегодно Китай закупает от 1,5 до 2 млн т удобрений. По словам Ивана Головатого, об объемах поставок на текущий год говорить пока сложно, поскольку переговоры с консорциумом китайских компаний (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) еще не завершены. Он напомнил, что в 2016 году переговоры калийных производителей по долгосрочным контрактам с Китаем и Индией продолжались до июля. Но при этом цена превзошла ожидания, что позволило стабилизировать ситуацию на других рынках, в том числе и на спотовых. "Сегодня ситуация на калийном рынке несколько другая. Практически все производители законтрактованы на первое полугодие, наблюдается увеличение спроса по сравнению с прошлым годом", - констатировал гендиректор "Беларуськалия".
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