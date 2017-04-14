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infobaza.by / сельское хозяйство

Новости сельского хозяйства


ООО «Полные сети» сможет ловить раков в Сушино

14.04.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Полные сети» выиграло аукцион по предоставлению права на заготовку (закупку) раков на озере Сушино в Полоцком районе сроком на пять лет. Об этом сообщили agriculture.by в Центре поддержки предпринимательства в Полоцке.

Начальная цена лота составляла 460 белорусских рублей. Поскольку «Полные сети» были единственным участником торгов, они приобрели право вылова на озере Сушино за 483 белорусских рубля.

По заключению НПЦ НАН по биоресурсам, предельно допустимая квота вылова рака из данного водоема может составлять 472 кг. Общая биомасса обновляемой части популяции будет равна 2,1 тонны.

ООО «Полные сети» работает с мая 2016 года. Общество осуществляет доставку живых и вареных раков в Минске под брендом «Минская раковарня». Стоимость килограмма живых раков от предприятия составляет от 27 до 69 рублей в зависимости от размера, вареных — от 30 до 72 рублей.

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