14.04.2017

Министерство образования Беларуси опубликовало перечень наиболее востребованных экономикой специальностей, при поступлении на которые не требуется сдавать экзамены отдельным категориям абитуриентов.На специальности:«Селекция и семеноводство»«Защита растений и карантин»,«Плодоовощеводство»«Агрохимия и почвоведение»«Зоотехния»«Ветеринарная медицина»«Промышленное рыбоводство»«Мелиорация и водное хозяйство»«Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства»«Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве»«Лесное хозяйство»«Химическая технология переработки древесины»«Производство текстильных материалов»«Конструирование и технология швейных изделий»«Конструирование и технология изделий из кожи»«Технический труд и предпринимательство»«Обслуживающий труд и предпринимательство»«Технический труд и техническое творчество»«Обслуживающий труд и изобразительное искусство»«Профессиональное обучение (по направлениям)»«Технологическое оборудование машиностроительного производства»«Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработкиМатериалов»«Машины и технология обработки материалов давлением»«Машины и технология литейного производства»«Машины и оборудование лесного комплекса»«Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям)»«Лесоинженерное дело»«Технология электрохимических производств»без вступительных испытаний зачисляются:- победители (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад и республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования Республики Беларусь в учебном году, который завершился в год приема, для которых данный предмет определен вторым предметом профильного испытания;- победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования Республики Беларусь в учебном году, который завершился в год приема, по учебным предметам, перечень которых устанавливается Министерством образования Республики Беларусь;- лица, имеющие аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой или серебряной медалью;- лица, имеющие диплом о профессионально-техническом образовании с получением общего среднего образования с отличием, диплом о среднем специальном образовании с отличием.