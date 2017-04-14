«Брестское пиво» снова попытаются продать
14.04.2017
На 16 мая запланирован повторный аукцион по продаже госпредприятия «Брестское пиво» как имущественного комплекса.
Согласно годовому отчету «Брестского пива», который опубликовала компания, чистая прибыль пивоваренного предприятия в 2016 году составила 597 тыс рублей (против убытка в размере 2,2 млн рублей в 2015 году).
Потенциальным инвесторам предлагается купить пивоваренное предприятие за 17,42 млн рублей (начальная цена предмета торгов). При этом в сообщении компании указывается, что предыдущие торги в форме аукциона по продаже предприятия, запланированные на 4 апреля, «были признаны несостоявшимися ввиду того, что не поступило ни одного заявления на участие в аукционе».
Условия продажи «Брестского пива» пока не меняются и по сравнению с несостоявшимися торгами начальная стоимость продажи госпредприятия не снизилась.
Между тем эксперты полагают, что за сумму, эквивалентную почти 9 млн долларов, продать «Брестское пиво» вряд ли удастся.
«Пивной рынок в Беларуси не растет, реальные доходы населения снижаются. Кроме этого, на рынке сформировалась жесткая конкуренция, поскольку уже присутствуют международные игроки (Carlsberg, Heineken, Olvi)», — сообщил бывший топ-менеджер белорусской пивоваренной компании.
В этих условиях, отметил собеседник, продать «Брестское пиво» за 9 млн долларов практически нереально. По его мнению, задача сегодня должна стоять в сохранении «Брестского пива», ранее признанного банкротом, как бизнеса, а не в достижении фискальных целей.
При этом эксперты считают, что государству следовало продавать «Брестское пиво» еще пять-шесть лет назад, когда пивной рынок страны рос и к брестскому предприятию проявляли интерес инвесторы.
«Государству следует избавляться от непрофильных активов и оставлять за собой только стратегические организации. Нужно было продать предприятия пищевой промышленности инвесторам, когда их готовы были покупать. Сейчас ситуация на пивном рынке изменилась, и активы, которые ранее были интересны инвесторам, утратили былую привлекательность», — резюмировал бывший топ-менеджер пивной компании.
Предприятие «Брестское пиво» основано в 1970 году, в 2001-м преобразовано в открытое акционерное общество, в 2004-2009 годах компания реализовала масштабную модернизацию. На данный момент доля государства в уставном фонде предприятия составляет 89,7%, среднесписочная численность работников в 2016 году — 262 человека.
БелаПАН
Согласно годовому отчету «Брестского пива», который опубликовала компания, чистая прибыль пивоваренного предприятия в 2016 году составила 597 тыс рублей (против убытка в размере 2,2 млн рублей в 2015 году).
Потенциальным инвесторам предлагается купить пивоваренное предприятие за 17,42 млн рублей (начальная цена предмета торгов). При этом в сообщении компании указывается, что предыдущие торги в форме аукциона по продаже предприятия, запланированные на 4 апреля, «были признаны несостоявшимися ввиду того, что не поступило ни одного заявления на участие в аукционе».
Условия продажи «Брестского пива» пока не меняются и по сравнению с несостоявшимися торгами начальная стоимость продажи госпредприятия не снизилась.
Между тем эксперты полагают, что за сумму, эквивалентную почти 9 млн долларов, продать «Брестское пиво» вряд ли удастся.
«Пивной рынок в Беларуси не растет, реальные доходы населения снижаются. Кроме этого, на рынке сформировалась жесткая конкуренция, поскольку уже присутствуют международные игроки (Carlsberg, Heineken, Olvi)», — сообщил бывший топ-менеджер белорусской пивоваренной компании.
В этих условиях, отметил собеседник, продать «Брестское пиво» за 9 млн долларов практически нереально. По его мнению, задача сегодня должна стоять в сохранении «Брестского пива», ранее признанного банкротом, как бизнеса, а не в достижении фискальных целей.
При этом эксперты считают, что государству следовало продавать «Брестское пиво» еще пять-шесть лет назад, когда пивной рынок страны рос и к брестскому предприятию проявляли интерес инвесторы.
«Государству следует избавляться от непрофильных активов и оставлять за собой только стратегические организации. Нужно было продать предприятия пищевой промышленности инвесторам, когда их готовы были покупать. Сейчас ситуация на пивном рынке изменилась, и активы, которые ранее были интересны инвесторам, утратили былую привлекательность», — резюмировал бывший топ-менеджер пивной компании.
Предприятие «Брестское пиво» основано в 1970 году, в 2001-м преобразовано в открытое акционерное общество, в 2004-2009 годах компания реализовала масштабную модернизацию. На данный момент доля государства в уставном фонде предприятия составляет 89,7%, среднесписочная численность работников в 2016 году — 262 человека.
БелаПАН
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