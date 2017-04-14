14.04.2017

На 16 мая запланирован повторный аукцион по продаже госпредприятия «Брестское пиво» как имущественного комплекса.Согласно годовому отчету «Брестского пива», который опубликовала компания, чистая прибыль пивоваренного предприятия в 2016 году составила 597 тыс рублей (против убытка в размере 2,2 млн рублей в 2015 году).Потенциальным инвесторам предлагается купить пивоваренное предприятие за 17,42 млн рублей (начальная цена предмета торгов). При этом в сообщении компании указывается, что предыдущие торги в форме аукциона по продаже предприятия, запланированные на 4 апреля, «были признаны несостоявшимися ввиду того, что не поступило ни одного заявления на участие в аукционе».Условия продажи «Брестского пива» пока не меняются и по сравнению с несостоявшимися торгами начальная стоимость продажи госпредприятия не снизилась.Между тем эксперты полагают, что за сумму, эквивалентную почти 9 млн долларов, продать «Брестское пиво» вряд ли удастся.«Пивной рынок в Беларуси не растет, реальные доходы населения снижаются. Кроме этого, на рынке сформировалась жесткая конкуренция, поскольку уже присутствуют международные игроки (Carlsberg, Heineken, Olvi)», — сообщил бывший топ-менеджер белорусской пивоваренной компании.В этих условиях, отметил собеседник, продать «Брестское пиво» за 9 млн долларов практически нереально. По его мнению, задача сегодня должна стоять в сохранении «Брестского пива», ранее признанного банкротом, как бизнеса, а не в достижении фискальных целей.При этом эксперты считают, что государству следовало продавать «Брестское пиво» еще пять-шесть лет назад, когда пивной рынок страны рос и к брестскому предприятию проявляли интерес инвесторы.«Государству следует избавляться от непрофильных активов и оставлять за собой только стратегические организации. Нужно было продать предприятия пищевой промышленности инвесторам, когда их готовы были покупать. Сейчас ситуация на пивном рынке изменилась, и активы, которые ранее были интересны инвесторам, утратили былую привлекательность», — резюмировал бывший топ-менеджер пивной компании.Предприятие «Брестское пиво» основано в 1970 году, в 2001-м преобразовано в открытое акционерное общество, в 2004-2009 годах компания реализовала масштабную модернизацию. На данный момент доля государства в уставном фонде предприятия составляет 89,7%, среднесписочная численность работников в 2016 году — 262 человека.