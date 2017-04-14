14.04.2017

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня совершает рабочую поездку по Гродненской области.Премьер ознакомится с ходом весенних полевых работ в регионе. На примере фруктового сада КСУП «Неверовичи» Волковысского района будет рассмотрен вопрос о развитии плодоводства в регионе.Андрей Кобяков также отправится в ОАО «Красносельсктройматериалы», где его проинформируют о работе по снижению себестоимости выпускаемой продукции и наращиванию ее экспорта.Кроме того, премьер-министра ознакомят с принимаемыми мерами по увеличению экспорта товаров и диверсификации рынков сбыта в ОАО «Беллакт». Запланировано и посещение ОАО «Волковысский мясокомбинат», где будут рассмотрены результаты проводимой работы по техническому переоснащению предприятия.