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«Рыбокомбинат «Любань» начал выпуск консервов

13.04.2017
ОАО "Рыбокомбинат "Любань" выпустило пробную партию рыбных консервов. Об этом сообщил директор предприятия Валерий Гормаш.

"Изготовлена пробная партия рыбных консервов в количестве 1 тыс. банок. В качестве сырья использовались карп и толстолобик. Процесс первичной переработки рыбы осуществлялся вручную, остальное - механическим способом. Сейчас консервы находятся на созревании, которое будет длиться три месяца. Затем они будут проверены и при условии отсутствия замечаний запущены в промышленное производство", - рассказал Валерий Гормаш.

По его словам, в настоящее время отработаны две рецептуры приготовления рыбных консервов - карпа в масле и толстолобика в масле. Впоследствии планируется внедрить новые рецептуры. Консервы будут изготавливаться из карпа, белого амура, толстолобика, щуки в собственном соку, в масле, в желе, в томатном соусе. Валерий Гормаш не исключил в перспективе расширение линейки выпускаемых консервов. Сейчас же актуальным вопросом для предприятия является поиск рынков сбыта консервов и наработка клиентской базы. В частности, рыбокомбинат близок к заключению договоров на поставку консервов в российские Новгород и Великие Луки. Первоочередное внимание производитель рыбных консервов планирует сконцентрировать на внутреннем рынке и поставке продукции в торговые сети.

Цех по производству рыбных консервов "Любани" рассчитан на выпуск не менее 20 тыс. банок консервов в смену. В начале промышленной эксплуатации планируется выпускать 5 тыс. банок в смену. В перспективе здесь будут изготавливаться около 20 наименований консервированной продукции, а объем производства составит 10 млн банок в год. Предполагается разработать и бренд для консервов. Всего в новом цеху планируется перерабатывать 3,5 тыс. т рыбы в год, из них 2,5 тыс. собственной и рыбхозов Беларуси и 1 тыс. т - морской.

Как ранее сообщала БЕЛТА, новый цех предполагалось ввести в строй еще в 2015 году, но из-за несоответствия технологического оборудования проектному заданию запуск производства был сорван. Оборудование оказалось непригодно для переработки прудовой рыбы семейства карповых. Поставщика оборудования - российскую компанию - удалось убедить в необходимости его замены, однако много времени было упущено. В начале марта новое оборудование поступило на рыбокомбинат в Любани и готовится к монтажу. Валерий Гормаш отметил, что процесс установки новой линии сопряжен с дополнительными затратами. Существующим проектом ряд технологических моментов не предусмотрен, в связи с чем приходится вносить изменения в документацию. Например, устарело некоторое электрооборудование цеха, требуется корректировать поверхность для установки линии и др.

Инвестиционный проект по строительству цеха рыбных консервов реализуется с 2012 года. На него затрачено более Br4,8 млн кредитных ресурсов Банка развития. В сложившейся ситуации дополнительно необходимо вложить еще не менее Br150 тыс. Основными видами производственной деятельности ОАО "Рыбокомбинат "Любань" являются рыбоводство и рыболовство. Предприятие располагает прудами общей площадью более 2 тыс. га. Основными видами выращиваемой рыбы являются карп, белый амур, толстолобик, сом.

БЕЛТА

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