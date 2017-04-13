13.04.2017

В Полоцком районе сегодня, 13 апреля, состоится аукцион по предоставлению права на заготовку раков.На торги выставлено право добычи длиннопалых (узкопалых) раков на озере Сушино. В соответствии с заключением, предоставленным Национальной академией наук Беларуси, квота вылова в год составляет около 10,5 тыс особей (45% от промысловой части популяции). Право на заготовку будет представлено сроком на 5 лет.По данным Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, сейчас в регионе заготовка раков ведется на семи озерах, которые расположены в Браславском, Ушачском, Лепельском и Полоцком районах. Все арендаторы приобрели право вылова на аукционах в 2015-2016 годах. Интерес к таким лотам, как правило, проявляют специализированные предприятия и индивидуальные предприниматели, которые занимаются сбытом.