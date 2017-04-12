Под Бобруйском заканчивается строительство свинокомплекса
12.04.2017
До конца весны в поселке Глуша Бобруйского района будет сдан свинокомплекс на 54 тыс. голов. Его строит чешская компания Bauer Technics возводит в рамках договора с Бобруйским комбинатом хлебопродуктов . Финансирование проекта осуществляет Komerční banka.
Строительство свинокомплекса замкнутого цикла обошлось в 30 млн евро, в год планируется производство до 7 тыс тонн высококачественного мяса. Продукция будет поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт. Чешская сторона отвечает за строительство производственных помещений, поставку оборудования и обучение персонала.
«В настоящее время реализация проекта вошла в завершающую стадию. Однако на этом наши инвестиции в Беларуси не заканчиваются. В течение нескольких месяцев начнётся строительство нового животноводческого комплекса в Могилевской области», — рассказал коммерческий директор Bauer Technics Карел Ликарж. По различным данным, стоимость объекта оценивается в 750-800 млн крон.
Аналогичные объекты будут построены в России и Казахстане. В частности, в РФ Bauer Technics намерена в рамках собственной стратегии развития построить несколько птицеводческих комплексов, в том числе инкубатор по выпуску более 60 млн инкубационных яиц в год.
Напомним, что Bauer Technics была основана в 1992 году в бывшей Чехословакии в качестве группы по продажам и клиентскому сервису для BAUER GmBH Войтсберг. Компания занимается поставками современных технологических комплексов, построек для промышленности и сельского хозяйства, в том числе ферм, мясокомбинатов, молокозаводов, складов для фруктов и овощей большого объёма, при этом более 90% продукции поставляется на экспорт.
Среди крупнейших проектов Bauer Technics, реализованных на территории бывшего СССР, — комплекс по производству свинины в Хакасии стоимостью 350 млн евро, состоящий из двух свиноферм, мясокомбината и склада, свинокомплексы в Борисовском районе Ярославской области за 35 млн евро и в Ленинградской области.
Meatinfo
Строительство свинокомплекса замкнутого цикла обошлось в 30 млн евро, в год планируется производство до 7 тыс тонн высококачественного мяса. Продукция будет поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт. Чешская сторона отвечает за строительство производственных помещений, поставку оборудования и обучение персонала.
«В настоящее время реализация проекта вошла в завершающую стадию. Однако на этом наши инвестиции в Беларуси не заканчиваются. В течение нескольких месяцев начнётся строительство нового животноводческого комплекса в Могилевской области», — рассказал коммерческий директор Bauer Technics Карел Ликарж. По различным данным, стоимость объекта оценивается в 750-800 млн крон.
Аналогичные объекты будут построены в России и Казахстане. В частности, в РФ Bauer Technics намерена в рамках собственной стратегии развития построить несколько птицеводческих комплексов, в том числе инкубатор по выпуску более 60 млн инкубационных яиц в год.
Напомним, что Bauer Technics была основана в 1992 году в бывшей Чехословакии в качестве группы по продажам и клиентскому сервису для BAUER GmBH Войтсберг. Компания занимается поставками современных технологических комплексов, построек для промышленности и сельского хозяйства, в том числе ферм, мясокомбинатов, молокозаводов, складов для фруктов и овощей большого объёма, при этом более 90% продукции поставляется на экспорт.
Среди крупнейших проектов Bauer Technics, реализованных на территории бывшего СССР, — комплекс по производству свинины в Хакасии стоимостью 350 млн евро, состоящий из двух свиноферм, мясокомбината и склада, свинокомплексы в Борисовском районе Ярославской области за 35 млн евро и в Ленинградской области.
Meatinfo
Последние новости рубрики
-
12.04.2017Под Бобруйском заканчивается строительство свинокомплекса
-
12.04.2017Лукашенко призвал сельхозорганизации к экономии
-
11.04.2017«Лидский квас» распространяется в зарубежных торговых сетях
-
11.04.2017Инвестор из Кении собирается купить предприятие в Стародорожском районом
-
10.04.2017МТЗ планирует развивать линейку энергонасыщенных тракторов
-
07.04.2017Белорусскую технику представили в Словакии
-
07.04.2017Данкверт: «Инспекция Беларуси сколько надо, столько и будет»
-
06.04.2017В Беларуси начался промысловый лов угря
-
06.04.2017Россельхознадзор инспектирует белорусские предприятия
-
05.04.2017Виталий Кличко оценил тракторы «Беларус»
-
04.04.2017«Беллакт» стал одним из основных поставщиков детского питания в Москве
-
03.04.2017МТЗ может открыть производство в провинции Пенджаб
-
31.03.2017Минсельхозпрод продает четыре предприятия
-
30.03.2017«Гомсельмаш» начал разработку комбайна с более высокой производительностью
-
29.03.2017Обанкротилась крупная сельскохозяйственная компания «Фирма»Вейно«
Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006