12.04.2017

До конца весны в поселке Глуша Бобруйского района будет сдан свинокомплекс на 54 тыс. голов. Его строит чешская компания Bauer Technics возводит в рамках договора с Бобруйским комбинатом хлебопродуктов . Финансирование проекта осуществляет Komerční banka.Строительство свинокомплекса замкнутого цикла обошлось в 30 млн евро, в год планируется производство до 7 тыс тонн высококачественного мяса. Продукция будет поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт. Чешская сторона отвечает за строительство производственных помещений, поставку оборудования и обучение персонала.«В настоящее время реализация проекта вошла в завершающую стадию. Однако на этом наши инвестиции в Беларуси не заканчиваются. В течение нескольких месяцев начнётся строительство нового животноводческого комплекса в Могилевской области», — рассказал коммерческий директор Bauer Technics Карел Ликарж. По различным данным, стоимость объекта оценивается в 750-800 млн крон.Аналогичные объекты будут построены в России и Казахстане. В частности, в РФ Bauer Technics намерена в рамках собственной стратегии развития построить несколько птицеводческих комплексов, в том числе инкубатор по выпуску более 60 млн инкубационных яиц в год.Напомним, что Bauer Technics была основана в 1992 году в бывшей Чехословакии в качестве группы по продажам и клиентскому сервису для BAUER GmBH Войтсберг. Компания занимается поставками современных технологических комплексов, построек для промышленности и сельского хозяйства, в том числе ферм, мясокомбинатов, молокозаводов, складов для фруктов и овощей большого объёма, при этом более 90% продукции поставляется на экспорт.Среди крупнейших проектов Bauer Technics, реализованных на территории бывшего СССР, — комплекс по производству свинины в Хакасии стоимостью 350 млн евро, состоящий из двух свиноферм, мясокомбината и склада, свинокомплексы в Борисовском районе Ярославской области за 35 млн евро и в Ленинградской области.