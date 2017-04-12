Лукашенко призвал сельхозорганизации к экономии

12.04.2017

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гомельскую область потребовал навести порядок с расходованием топлива при посевной кампании. Президент обратил на это внимание, посещая совхоз «Исток» Речицкого района.



Глава государства особо коснулся темы экономного и бережного отношения к ресурсам. «Доведите до всех: экономия должна быть жесточайшей, — потребовал Александр Лукашенко. — Наведите порядок с потреблением топлива».



Президент также обратил внимание на имеющиеся факты нерационального расходования топлива, воровства, что недопустимо. При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что непреложным требованием остается жесткое соблюдение технологической дисциплины, сообщила пресс-служба президента.



Президент отметил, что некоторые сельхозобъекты, в том числе фермы, приведены в порядок. «Культура высокая, и это должно быть везде», — потребовал Александр Лукашенко.



Президенту было доложено о социально-экономическом развитии, ходе весенне-полевых работ, также он ознакомился с организацией сева кукурузы на зерно в совхозе «Исток». Как проинформировали главу государства, по состоянию на 11 апреля в стране посеяно 718 тыс. га яровых культур, что составляет почти 30% от планируемого. При этом в Гомельской области этот показатель составляет 40,5%.