11.04.2017

ОАО «Лидское пиво» подвела итоги работы в основных категориях – пиво и квас. Рынок пива в Беларуси стагнирует, прогнозы негативные. В 2016 году компании удалось выйти в крупные федеральные сети России и загрузить производственные мощности. В 2017 году продукция «Лидского пива» представлена в польских сетях «Ашан» и Tesco.В 2016 году в Беларуси было продано 336 676 тыс. л. пива (без учета импорта), что всего на 0,1% больше, чем в 2015 году. С учетом импортного пива объем рынка составил 426 369,8 тыс. л. Здесь падение по сравнению с 2015 годом составило 1,5%.По прогнозам AC Nielsen Bel в 2017 году ожидается дальнейшее снижение объема продаж в категории «Пиво» на 3,6%.Для ОАО «Лидское пиво» категория «пиво» оставалась приоритетным направлением деятельности компании в 2016 году. На территории Республики Беларусь было реализовано 84 133 тыс. л. пива. В продуктовом портфеле компании появилось 10 новых сортов. Темп роста компании в пивной категории в сравнении с 2015 годом составил 107%. По итогам 2016 года доля ОАО «Лидское пиво» среди белорусских производителей пива (с учетом импорта) выросла на 1,6% и составила 19,7%.В Беларуси по-прежнему высокая остается доля импортного пива – 30%. По мнению генерального директора ОАО «Лидское пиво» Аудриуса Микшиса, это говорит о том, что потребитель пока не верит национальным производителям. Однако доля импорта все-таки сокращается.Аудриус Микшис считает, что основными причинами стагнации пивного рынка являются падение доходов потребителей в Беларуси и запрет на рекламу и продвижение продукции. Производители не могут рассказывать о выпускаемых новинках и выстраивать коммуникацию с потребителем.Квас стал драйвером выхода компании в международные сетиРынок кваса в Беларуси по итогам прошлого года сократился на 15,1% и составил 50 801 тыс. л. Такая динамика явилась прямым следствием снижения доходов населения.Однако компании удалось нарастить производство этого напитка за счет роста продаж в России и Польше. Продажи «Лидского кваса» за 2016 год выросли на 77,1% с 10 993 до 19 470 тыс. л.Доля продукции ОАО «Лидское пиво» в категории «Квас» на внутреннем рынке составляет 58,3%.Компания усилила свое присутствие в российских федеральных сетях, а также увеличился объем продаж в Литве, Израиле. С 2017 года квас «Лидский» можно приобрести в сетях «Ашан» и Tesco на территории Польши. На стадии переговоров поставки в сеть Piotr I Pavel.В ближайших планах такие страны, как Сербия, Азербайджан, Румыния, Грузия.В связи с этим ОАО «Лидское пиво» ставит перед собой задачу вывести квас в разряд международного бренда.