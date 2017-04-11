11.04.2017

Кенийская группа компаний «Самир» намерена купить ОАО «Агрофирма «Фаличи», принадлежащую ОАО «Белинвестбанк». Соответствующий меморандум о намерениях подписали председатель правления банка Андрей Бриштелев и глава «Самира» Наушад Мерали.Доктор Наушад Нурали Мерали является основателем и председателем группы компаний «Самир» («Sameer Group»), которая представляет собой конгломерат из 15 компаний, активно работающих в широком спектре отраслей по всей Восточной Африке в течение последних трех десятилетий. Годовой оборот объединения составляет более 1 млрд долларов, численность работников — 24 тыс. человек.На минувшей неделе Мерали посетил Беларусь и провел ряд встреч в правительстве и белорусских госорганах, а также по инициативе Нацбанка посетил «Агрофирму «Фаличи». По результатам проведенной встречи состоялась торжественная церемония подписания меморандума о намерениях между ОАО «Белинвестбанк» и группой компаний «Самир».Документ предусматривает поэтапную работу по возможности приобретения группой компаний «Самир» акций, принадлежащих ОАО «Белинвестбанк», и определяет намерение инвестора осуществить дополнительные инвестиции на дальнейшее развитие сельскохозяйственного предприятия агрофирмы «Фаличи», сообщили в пресс-службе «Белинвестбанка».«Фаличи» расположены в Стародорожском районе Минской области. Убыточный колхоз достался Белинвестбанку в 2004 году в рамках указа президента по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций. Предприятие специализируется на производстве мясомолочной продукции.