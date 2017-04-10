10.04.2017

ОАО «МТЗ» проводит испытания опытных образцов тракторов «BELARUS-3525», оборудованные автоматизированной коробкой передач. Также изготовлены и испытываются «BELARUS-4522», с двигателем мощностью 450 лошадиных сил.На прошлой неделе в Несвиже представители Минского тракторного завода и местных органов власти вручили аграриям ключи от тракторов BELARUS-3522С. Они оснащены двигателями Caterpillar мощностью 364 лошадиных сил — сейчас это самая мощная выпускаемая серийно техника МТЗ.На тракторах «BELARUS-3522С» предусмотрена возможность сдваивания передних и задних колес, установлены усиленная трансмиссия, переднее и заднее навесные устройства, система навигации, которая позволит специалистам завода вести мониторинг работы тракторов в режиме online из Минска для оценки технических, эксплуатационных и других параметров.Как сообщает пресс-служба предприятия, BELARUS-3522С способен заменить десяток обычных тракторов и не уступает зарубежным аналогам по основным рабочим параметрам, в том числе по эффективности.