Белорусскую технику представили в Словакии

07.04.2017

Белоруские производители сельхозтехники приняли участие в международной выставке Agrosalon 2017 в словацком городе Нитра.



"Посетители выставки смогли ознакомиться с различными моделями зерноуборочных комбайнов "Полесье" ОАО "Гомсельмаш", тракторными прицепами и машинами для внесения твердых органических удобрений ОАО "Бобруйскагромаш", погрузчиками, форвардерами и трелевочными машинами ОАО "Амкодор", широко известными тракторами BELARUS Минского тракторного завода, а также двигателями ОАО "Минский моторный завод", - сообщал пресс-секретарь Министерства промышленности Владимир Подоляк.



Во время работы выставки Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня провел деловые переговоры с генеральным секретарем Министерства земельного хозяйства и развития села Словакии Ярославом Регецем, председателем Нитранского самоуправляемого края Миланом Белицей, президентом Союза химической и фармацевтической промышленности Романом Карлубиком, а также руководством белорусских предприятий-экспонентов и субъектов товаропроводящей сети белорусских производителей в Словакии. Обсуждены вопросы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе наращивание поставок белорусской продукции на словацкий рынок.



Перспективные вопросы взаимодействия также были рассмотрены на официальной встрече представителей предприятий Беларуси и словацких деловых кругов в офисе Союза машиностроителей Словакии в Братиславе.