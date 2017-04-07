Белорусскую технику представили в Словакии
07.04.2017
Белоруские производители сельхозтехники приняли участие в международной выставке Agrosalon 2017 в словацком городе Нитра.
"Посетители выставки смогли ознакомиться с различными моделями зерноуборочных комбайнов "Полесье" ОАО "Гомсельмаш", тракторными прицепами и машинами для внесения твердых органических удобрений ОАО "Бобруйскагромаш", погрузчиками, форвардерами и трелевочными машинами ОАО "Амкодор", широко известными тракторами BELARUS Минского тракторного завода, а также двигателями ОАО "Минский моторный завод", - сообщал пресс-секретарь Министерства промышленности Владимир Подоляк.
Во время работы выставки Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня провел деловые переговоры с генеральным секретарем Министерства земельного хозяйства и развития села Словакии Ярославом Регецем, председателем Нитранского самоуправляемого края Миланом Белицей, президентом Союза химической и фармацевтической промышленности Романом Карлубиком, а также руководством белорусских предприятий-экспонентов и субъектов товаропроводящей сети белорусских производителей в Словакии. Обсуждены вопросы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе наращивание поставок белорусской продукции на словацкий рынок.
Перспективные вопросы взаимодействия также были рассмотрены на официальной встрече представителей предприятий Беларуси и словацких деловых кругов в офисе Союза машиностроителей Словакии в Братиславе.
"Посетители выставки смогли ознакомиться с различными моделями зерноуборочных комбайнов "Полесье" ОАО "Гомсельмаш", тракторными прицепами и машинами для внесения твердых органических удобрений ОАО "Бобруйскагромаш", погрузчиками, форвардерами и трелевочными машинами ОАО "Амкодор", широко известными тракторами BELARUS Минского тракторного завода, а также двигателями ОАО "Минский моторный завод", - сообщал пресс-секретарь Министерства промышленности Владимир Подоляк.
Во время работы выставки Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня провел деловые переговоры с генеральным секретарем Министерства земельного хозяйства и развития села Словакии Ярославом Регецем, председателем Нитранского самоуправляемого края Миланом Белицей, президентом Союза химической и фармацевтической промышленности Романом Карлубиком, а также руководством белорусских предприятий-экспонентов и субъектов товаропроводящей сети белорусских производителей в Словакии. Обсуждены вопросы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе наращивание поставок белорусской продукции на словацкий рынок.
Перспективные вопросы взаимодействия также были рассмотрены на официальной встрече представителей предприятий Беларуси и словацких деловых кругов в офисе Союза машиностроителей Словакии в Братиславе.
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