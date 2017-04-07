Данкверт: «Инспекция Беларуси сколько надо, столько и будет»
07.04.2017
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что не ожидает быстрого снятия ограничений на поставки продукции ряда белорусских предприятий. При этом он также не исключил, что по итогам инспекции некоторые ограничения будут сняты.
Вчера специалисты Россельхознадзора начали инспекцию белорусских предприятий. Проверка будет проводиться в первую очередь на предприятиях в Минской области, на поставки мясной продукции которых были ранее введены ограничения, отметил глава ведомства.
Уточнить сроки проведения инспекции чиновник затруднился. «Инспекция Беларуси сколько надо, столько и будет. По одной простой причине: я не вижу эйфории в том, что инспекция поехала, и завтра все будет решено. Решаться все будет абсолютно на эквивалентных условиях. Как мы требуем здесь — требуем прослеживаемости», — заявил Данкверт.
RNS
Вчера специалисты Россельхознадзора начали инспекцию белорусских предприятий. Проверка будет проводиться в первую очередь на предприятиях в Минской области, на поставки мясной продукции которых были ранее введены ограничения, отметил глава ведомства.
Уточнить сроки проведения инспекции чиновник затруднился. «Инспекция Беларуси сколько надо, столько и будет. По одной простой причине: я не вижу эйфории в том, что инспекция поехала, и завтра все будет решено. Решаться все будет абсолютно на эквивалентных условиях. Как мы требуем здесь — требуем прослеживаемости», — заявил Данкверт.
RNS
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