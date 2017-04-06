Виталий Кличко оценил тракторы «Беларус»
05.04.2017
Мэр Киева Виталий Кличко познакомился с техникой Минского тракторного завода, предназначенной для городского хозяйства. С различным навесным оборудованием тракторы «Беларус» применяются в работах по уборке и планировке территорий, строительстве, коммунальном и дорожном хозяйстве.
Вся представленная техника универсальна и может использоваться круглый год. Это сразу же оценил мэр Киева Виталий Кличко. Он рассказал, что доволен предыдущей покупкой тракторов «Беларус».
«Мы успешно работаем с белорусскими партнерами. В прошлом году мы купили 30 тракторов. Они эффективно отработали весь сезон — без поломок и каких-либо простоев», — заявил Виталий Кличко во время посещения экспозиции МТЗ.
Киевский мэр решил лично испытать трактор «Беларус-622». Он забрался в кабину и завел машину. За рулем трактора Кличко решил поделиться своими ощущениями с прессой.
«Впечатления очень хорошие. Коммунальному хозяйству Киева такая техника очень нужна. Мы намерены размещать новые заказы и обновлять коммунальный парк города. Белорусская техника отвечает европейским стандартам. Мы намерены и дальше работать с белорусскими партнерами», — рассказал Кличко в интервью украинским журналистам.
Для работы в городском хозяйстве «МТЗ-ХОЛДИНГ» разработана специальная серия компактных тракторов и коммунальных машин «ЭКОГород», на которую устанавливаются двигатели стандарта ЕВРО-3А мощностью от 36 до 63 лошадиных сил, сообщает пресс-служба МТЗ.
На протяжении всей презентации техники мэра Киева сопровождал вице-премьер правительства Беларуси Владимир Семашко, который приехал в украинскую столицу для проведения переговоров.
«Наш товарооборот растет. Белорусским предприятиям надо пробиваться на украинский рынок: показывать технику и демонстрировать ее в работе. Наши преимущества – цена, надежность и качество», – оценил белорусские трактора Владимир Семашко.
При этом Семашко подчеркнул, что ставку делать следует не только на Киев, но и другие крупные города Украины.
belarus-tractor.com
Вся представленная техника универсальна и может использоваться круглый год. Это сразу же оценил мэр Киева Виталий Кличко. Он рассказал, что доволен предыдущей покупкой тракторов «Беларус».
«Мы успешно работаем с белорусскими партнерами. В прошлом году мы купили 30 тракторов. Они эффективно отработали весь сезон — без поломок и каких-либо простоев», — заявил Виталий Кличко во время посещения экспозиции МТЗ.
Киевский мэр решил лично испытать трактор «Беларус-622». Он забрался в кабину и завел машину. За рулем трактора Кличко решил поделиться своими ощущениями с прессой.
«Впечатления очень хорошие. Коммунальному хозяйству Киева такая техника очень нужна. Мы намерены размещать новые заказы и обновлять коммунальный парк города. Белорусская техника отвечает европейским стандартам. Мы намерены и дальше работать с белорусскими партнерами», — рассказал Кличко в интервью украинским журналистам.
Для работы в городском хозяйстве «МТЗ-ХОЛДИНГ» разработана специальная серия компактных тракторов и коммунальных машин «ЭКОГород», на которую устанавливаются двигатели стандарта ЕВРО-3А мощностью от 36 до 63 лошадиных сил, сообщает пресс-служба МТЗ.
На протяжении всей презентации техники мэра Киева сопровождал вице-премьер правительства Беларуси Владимир Семашко, который приехал в украинскую столицу для проведения переговоров.
«Наш товарооборот растет. Белорусским предприятиям надо пробиваться на украинский рынок: показывать технику и демонстрировать ее в работе. Наши преимущества – цена, надежность и качество», – оценил белорусские трактора Владимир Семашко.
При этом Семашко подчеркнул, что ставку делать следует не только на Киев, но и другие крупные города Украины.
belarus-tractor.com
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