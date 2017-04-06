04.04.2017



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При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна пресс-секретарь представительства предприятия в России Лариса БогдановичЧитать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/bellakt-stal-v-moskve-osnovnym-postavschikom-pitanija-dlja-detej-rannego-vozrasta-240641-2017/ При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна



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При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна пресс-секретарь представительства предприятия в России Лариса БогдановичЧитать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/bellakt-stal-v-moskve-osnovnym-postavschikom-pitanija-dlja-detej-rannego-vozrasta-240641-2017/ При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна



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При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна пресс-секретарь представительства предприятия в России Лариса Богданович.Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/bellakt-stal-v-moskve-osnovnym-postavschikom-pitanija-dlja-detej-rannego-vozrasta-240641-2017/ При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна



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При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна пресс-секретарь представительства предприятия в России Лариса БогдановичЧитать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/bellakt-stal-v-moskve-osnovnym-postavschikom-pitanija-dlja-detej-rannego-vozrasta-240641-2017/ При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна пресс-секретарь представительства предприятия в России Лариса БогдановичЧитать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/bellakt-stal-v-moskve-osnovnym-postavschikom-pitanija-dlja-detej-rannego-vozrasta-240641-2017/ При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна



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При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна пресс-секретарь представительства предприятия в России Лариса БогдановичЧитать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/bellakt-stal-v-moskve-osnovnym-postavschikom-pitanija-dlja-detej-rannego-vozrasta-240641-2017/ При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна



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При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна пресс-секретарь представительства предприятия в России Лариса БогдановичЧитать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/bellakt-stal-v-moskve-osnovnym-postavschikom-pitanija-dlja-detej-rannego-vozrasta-240641-2017/ При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна



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При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна пресс-секретарь представительства предприятия в России Лариса БогдановичЧитать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/bellakt-stal-v-moskve-osnovnym-postavschikom-pitanija-dlja-detej-rannego-vozrasta-240641-2017/ При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Белорусское ОАО "Беллакт" стало в Москве основным поставщиком питания для детей раннего возраста в соответствии с контрактом с Департаментом здравоохранения российской столицы на 2017-2019 годы.Выдача детского питания "Беллакт" началась во всех 236 молочных кухнях поликлиник Москвы. Малышам предлагается два вида сухих молочных смесей "Беллакт Оптимум+", а также три вида безмолочных и четыре вида молочных каш, разработанных с учетом возрастных потребностей и обогащенных необходимыми компонентами для сбалансированного смешанного или искусственного вскармливания."Для производства детского питания "Беллакт" используется только высококачественное натуральное и экологичное молоко с собственных ферм, расположенных вблизи национального парка "Беловежская пуща", - отметилапресс-секретарь представительства предприятия в России Лариса Богданович. - Все операции по сбору молока на фермах роботизированы, что гарантирует дополнительную санитарную защиту. Для сохранности свойств молока его доставка на завод осуществляется собственным специализированным транспортом с термоцистернами. Стандарты качества обеспечиваются на всех этапах производства: получения молока, его транспортировки, технологической переработки и упаковки продукции. На заводе также автоматизированы все производственные линии, что исключает влияние человеческого фактора на технологический процесс".Пресс-секретарь подчеркнула, что продуктовый портфель предприятия - один из богатейших среди производителей молочной индустрии. Сегодня "Беллакт" экспортирует продукцию в 15 стран мира, а также расширяет свое предложение в России. Предприятие является аккредитованным поставщиком молочного сырья для многих компаний - лидеров пищевой индустрии. Собственный полный цикл производства, современная технологическая база и полувековой успешный опыт позволяют "Беллакту" уверенно занимать лидирующие позиции в молочной индустрии на постсоветском пространстве."Забота о здоровье детей - благодарная миссия, и мы дорожим тем, что уже несколько поколений родителей в разных странах доверяют "Беллакту", - отмечает глава представительства ОАО "Беллакт" в России Ольга Шелестовская. - Мы строго контролируем качество нашей продукции по всем параметрам, чтобы каждый новый день малышей был полон радости, сил и энергии для важных открытий".-0-