«Беллакт» стал одним из основных поставщиков детского питания в Москве
04.04.2017
Белорусское ОАО "Беллакт" стало в Москве основным поставщиком питания для детей раннего возраста в соответствии с контрактом с Департаментом здравоохранения российской столицы на 2017-2019 годы.
Выдача детского питания "Беллакт" началась во всех 236 молочных кухнях поликлиник Москвы. Малышам предлагается два вида сухих молочных смесей "Беллакт Оптимум+", а также три вида безмолочных и четыре вида молочных каш, разработанных с учетом возрастных потребностей и обогащенных необходимыми компонентами для сбалансированного смешанного или искусственного вскармливания.
"Для производства детского питания "Беллакт" используется только высококачественное натуральное и экологичное молоко с собственных ферм, расположенных вблизи национального парка "Беловежская пуща", - отметила
Пресс-секретарь подчеркнула, что продуктовый портфель предприятия - один из богатейших среди производителей молочной индустрии. Сегодня "Беллакт" экспортирует продукцию в 15 стран мира, а также расширяет свое предложение в России. Предприятие является аккредитованным поставщиком молочного сырья для многих компаний - лидеров пищевой индустрии. Собственный полный цикл производства, современная технологическая база и полувековой успешный опыт позволяют "Беллакту" уверенно занимать лидирующие позиции в молочной индустрии на постсоветском пространстве.
"Забота о здоровье детей - благодарная миссия, и мы дорожим тем, что уже несколько поколений родителей в разных странах доверяют "Беллакту", - отмечает глава представительства ОАО "Беллакт" в России Ольга Шелестовская. - Мы строго контролируем качество нашей продукции по всем параметрам, чтобы каждый новый день малышей был полон радости, сил и энергии для важных открытий".-0-
Выдача детского питания "Беллакт" началась во всех 236 молочных кухнях поликлиник Москвы. Малышам предлагается два вида сухих молочных смесей "Беллакт Оптимум+", а также три вида безмолочных и четыре вида молочных каш, разработанных с учетом возрастных потребностей и обогащенных необходимыми компонентами для сбалансированного смешанного или искусственного вскармливания.
"Для производства детского питания "Беллакт" используется только высококачественное натуральное и экологичное молоко с собственных ферм, расположенных вблизи национального парка "Беловежская пуща", - отметила
пресс-секретарь представительства предприятия в России Лариса Богданович
Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/bellakt-stal-v-moskve-osnovnym-postavschikom-pitanija-dlja-detej-rannego-vozrasta-240641-2017/
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Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/bellakt-stal-v-moskve-osnovnym-postavschikom-pitanija-dlja-detej-rannego-vozrasta-240641-2017/
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пресс-секретарь представительства предприятия в России Лариса Богданович
Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/bellakt-stal-v-moskve-osnovnym-postavschikom-pitanija-dlja-detej-rannego-vozrasta-240641-2017/
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Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/bellakt-stal-v-moskve-osnovnym-postavschikom-pitanija-dlja-detej-rannego-vozrasta-240641-2017/
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пресс-секретарь представительства предприятия в России Лариса Богданович.
Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/bellakt-stal-v-moskve-osnovnym-postavschikom-pitanija-dlja-detej-rannego-vozrasta-240641-2017/
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Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/bellakt-stal-v-moskve-osnovnym-postavschikom-pitanija-dlja-detej-rannego-vozrasta-240641-2017/
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пресс-секретарь представительства предприятия в России Лариса Богданович
Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/bellakt-stal-v-moskve-osnovnym-postavschikom-pitanija-dlja-detej-rannego-vozrasta-240641-2017/
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Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/bellakt-stal-v-moskve-osnovnym-postavschikom-pitanija-dlja-detej-rannego-vozrasta-240641-2017/
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пресс-секретарь представительства предприятия в России Лариса Богданович
Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/bellakt-stal-v-moskve-osnovnym-postavschikom-pitanija-dlja-detej-rannego-vozrasta-240641-2017/
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Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/bellakt-stal-v-moskve-osnovnym-postavschikom-pitanija-dlja-detej-rannego-vozrasta-240641-2017/
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пресс-секретарь представительства предприятия в России Лариса Богдановичпресс-секретарь представительства предприятия в России Лариса Богданович. - Все операции по сбору молока на фермах роботизированы, что гарантирует дополнительную санитарную защиту. Для сохранности свойств молока его доставка на завод осуществляется собственным специализированным транспортом с термоцистернами. Стандарты качества обеспечиваются на всех этапах производства: получения молока, его транспортировки, технологической переработки и упаковки продукции. На заводе также автоматизированы все производственные линии, что исключает влияние человеческого фактора на технологический процесс".
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Пресс-секретарь подчеркнула, что продуктовый портфель предприятия - один из богатейших среди производителей молочной индустрии. Сегодня "Беллакт" экспортирует продукцию в 15 стран мира, а также расширяет свое предложение в России. Предприятие является аккредитованным поставщиком молочного сырья для многих компаний - лидеров пищевой индустрии. Собственный полный цикл производства, современная технологическая база и полувековой успешный опыт позволяют "Беллакту" уверенно занимать лидирующие позиции в молочной индустрии на постсоветском пространстве.
"Забота о здоровье детей - благодарная миссия, и мы дорожим тем, что уже несколько поколений родителей в разных странах доверяют "Беллакту", - отмечает глава представительства ОАО "Беллакт" в России Ольга Шелестовская. - Мы строго контролируем качество нашей продукции по всем параметрам, чтобы каждый новый день малышей был полон радости, сил и энергии для важных открытий".-0-
пресс-секретарь представительства предприятия в России Лариса Богданович
Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/bellakt-stal-v-moskve-osnovnym-postavschikom-pitanija-dlja-detej-rannego-vozrasta-240641-2017/
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пресс-секретарь представительства предприятия в России Лариса БогдановичБЕЛТА
Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/bellakt-stal-v-moskve-osnovnym-postavschikom-pitanija-dlja-detej-rannego-vozrasta-240641-2017/
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Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/bellakt-stal-v-moskve-osnovnym-postavschikom-pitanija-dlja-detej-rannego-vozrasta-240641-2017/
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