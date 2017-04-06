МТЗ может открыть производство в провинции Пенджаб

03.04.2017

Власти пакистанской провинции Пенджаб предложили Минскому тракторному заводу открыть на своей территории совместное сборочное производство тракторов Belarus. Об этом сообщает пресс-служба МТЗ.



"Мы готовы инвестировать вместе с вами в совместное предприятие, - заявил министр промышленности правительства провинции Пенджаб Шейх Аллауддин во время переговоров с руководством Минского тракторного завода. - В ближайшее время мы хотели бы обсудить условия, на которых возможна совместная работа, чтобы заключить контракт как можно скорее. При этом, если сборочное производство будет размещено в одной из Специальных экономических зон Пенджаба, мы также готовы рассматривать вопрос о снижении налогов и пошлин".



По оценкам специалистов тракторный парк Пакистана на сегодняшний день - это 700 тыс. единиц техники. При этом ежегодная потребность рынка в новых тракторах составляет 85-90 тыс. единиц. Так что у совместного пакистано-белорусского предприятия есть хорошие перспективы и потенциал для роста. Тем более что, по словам Шейха Аллауддина, технику марки Belarus фермеры Пакистана хорошо знают и ценят за качество и выносливость.



Генеральный директор ОАО "МТЗ" Федор Домотенко в свою очередь предложил не ограничиваться лишь сборкой тракторов, а поставлять пакистанским фермерам технику вместе с земледельческими технологиями. Также стороны договорились, что на будущем производстве возможна сборка не только сельскохозяйственной, но и коммунальной техники.



Стоит отметить, что поставки своей техники в Пакистан Минский тракторный завод начал еще в 1955 году. За годы сотрудничества Исламская Республика получила более 130 тыс. белорусских тракторов. С 2015 года в стране на базе завода Orient Tractor уже действует сборочное производство по выпуску тракторов Belarus, мощности которого позволяют выпускать до 4 тыс. единиц техники ежегодно.





