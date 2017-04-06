Минсельхозпрод продает четыре предприятия
31.03.2017
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси выставило на продажу акции четырех предприятий. Речь идет об ОАО «МинскСортСемОвощ» (Минск), ОАО «Хлебсервис» (Минск), ОАО «Завод Промбурвод» (Минск) и ОАО «Рыбхоз «Локтыши» (Брестская обл). Информация о продаже акций размещена на сайте министерства.
Госпакет акций ОАО «МинскСортСемОвощ», выставленный на аукцион, составляет 5,2%. Основной вид деятельности предприятия – торгово-заготовительная деятельность и обеспечение сельхозпроизводителей и населения семенами овощных, цветочных культур, луком-севком, прочим посадочным материалом. Акции продаются без каких-либо условий ввиду их незначительного количества. Уставный фонд (УФ) общества – более 161,976 тыс бел руб (86,396 тыс долл по курсу Национального банка Беларуси). В УФ 80,988 тыс акций стоимостью 2 бел руб (1,07 долл; 1 долл – 1,8748 бел руб) за одну акцию.
Также на аукцион без условий выставляется весь госпакет акций в размере 91,5% ОАО «Хлебсервис». Вид деятельности - сдача имущества в аренду. УФ общества – 4,465 тыс бел руб (2,382 тыс долл). В УФ общества около 297,645 тыс акций, стоимость одной акции – 0,015 бел руб (0,008 долл).
На аукцион без установления каких-либо условий будет выставлена госдоля в УФ ОАО «Промбурвод» в размере 15%. Основной вид деятельности предприятия – изготовление погружных электронасосных агрегатов, производство бустерных насосов, тепловых установок и бурового оборудования, осуществление ремонта типоразмеров насосов, выпускаемых в СНГ. УФ общества составляет 608,19 тыс бел руб (324,403 тыс долл) за 20,273 тыс акций, стоимость одной акции – 30 бел руб (16 долл). Доля иностранного акционера (субъект РФ) составляет 51%.
Госпакет акций ОАО «Рыбхоз «Локтыши» в размере 99,97% (6 079 058 шт) выставляется на конкурс. Основной вид деятельности общества – рыбоводство. УФ общества составляет около 2,676 млн бел руб (1,427 млн долл). В УФ – около 6,081 млн акций стоимостью 0,44 бел руб (0,23 долл) за одну акцию. Среди условий конкурса - сохранение рыбоводства как основного вида деятельности до 31 декабря 2020 г, внесение в течение 12 месяцев в УФ в виде денежного вклада 1,5 млн долл в эквиваленте по курсу Национального банка Беларуси.
ПРАЙМ-ТАСС
Госпакет акций ОАО «МинскСортСемОвощ», выставленный на аукцион, составляет 5,2%. Основной вид деятельности предприятия – торгово-заготовительная деятельность и обеспечение сельхозпроизводителей и населения семенами овощных, цветочных культур, луком-севком, прочим посадочным материалом. Акции продаются без каких-либо условий ввиду их незначительного количества. Уставный фонд (УФ) общества – более 161,976 тыс бел руб (86,396 тыс долл по курсу Национального банка Беларуси). В УФ 80,988 тыс акций стоимостью 2 бел руб (1,07 долл; 1 долл – 1,8748 бел руб) за одну акцию.
Также на аукцион без условий выставляется весь госпакет акций в размере 91,5% ОАО «Хлебсервис». Вид деятельности - сдача имущества в аренду. УФ общества – 4,465 тыс бел руб (2,382 тыс долл). В УФ общества около 297,645 тыс акций, стоимость одной акции – 0,015 бел руб (0,008 долл).
На аукцион без установления каких-либо условий будет выставлена госдоля в УФ ОАО «Промбурвод» в размере 15%. Основной вид деятельности предприятия – изготовление погружных электронасосных агрегатов, производство бустерных насосов, тепловых установок и бурового оборудования, осуществление ремонта типоразмеров насосов, выпускаемых в СНГ. УФ общества составляет 608,19 тыс бел руб (324,403 тыс долл) за 20,273 тыс акций, стоимость одной акции – 30 бел руб (16 долл). Доля иностранного акционера (субъект РФ) составляет 51%.
Госпакет акций ОАО «Рыбхоз «Локтыши» в размере 99,97% (6 079 058 шт) выставляется на конкурс. Основной вид деятельности общества – рыбоводство. УФ общества составляет около 2,676 млн бел руб (1,427 млн долл). В УФ – около 6,081 млн акций стоимостью 0,44 бел руб (0,23 долл) за одну акцию. Среди условий конкурса - сохранение рыбоводства как основного вида деятельности до 31 декабря 2020 г, внесение в течение 12 месяцев в УФ в виде денежного вклада 1,5 млн долл в эквиваленте по курсу Национального банка Беларуси.
ПРАЙМ-ТАСС
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