30.03.2017

Научно-технический центр комбайностроения ОАО «Гомсельмаш» приступил к разработке новой модели зерноуборочного комбайна с гибридной схемой обмолота и сепарации.В основу новой разработки будет положен КЗС-1218 — самая популярная модель комбайна, производимая на предприятии. Схема обмолота зерна предусматривает использование компонентов сразу из двух классических схем: барабанного и роторного молотильного аппаратов.«Самый важный эффект, который планируется достигнуть, — повышение производительности машины. Специалистам известно, что при высокой урожайности зерна целесообразно применять роторной комбайн, однако его стоимость существенно выше. Гибридная схема позволит уравновесить эти два вектора — производительность и затраты», — рассказал заведующий конструкторским отделом по зерноуборочным комбайнам центра Юрий Поздняков.Предполагается, что наиболее эффективным будет использование новинки при уборке кукурузы и подсолнечника, поэтому комбайн может заинтересовать аграриев из стран и регионов, расположенных южнее Беларуси.Тема более широкого использования роторного молотильного аппарата будет продолжена и в другой разработке научно-технического центра — зерноуборочном комбайне КЗС-1119Р. В настоящее время изготавливается опытный образец этой машины, тестировать его будут уже во время ближайшей жатвы.В нынешнем году конструкторы центра планируют приступить к проектированию еще одной машины, предназначенной для земледельцев южных стран. Речь идет о хлопкоуборочном комбайне МХМ-2, который со временем должен прийти на смену выпускаемому ныне ХМП-1,8. У техники будет улучшенный технологический тракт уборки хлопка и повышенная надежность конструкции, изменения в которую были сделаны по результатам эксплуатации ХМП-1,8 в странах Средней Азии, России, Иране и Камеруне.