Обанкротилась крупная сельскохозяйственная компания «Фирма»Вейно«

29.03.2017

Одно из самых передовых сельскохозяйственных предприятий Могилевской области в середине 1990-х «Фирма «Вейно» подала заявление на банкротство. По решению областного суда на предприятии введен защитный период, который будет действовать около месяца – до 26 апреля.



«Вейно» с производственными площадями в Могилевском районе, последнее время испытывала серьезные финансовые сложности. Об этом свидетельствует попадание ее в список налогоплательщиков, которые должны бюджету.



Расцвет «Фирмы «Вейно» приходится на 1990-е. Сельскохозяйственное предприятие специализируется на выращивании овощей, плодов и фруктов в теплицах и имела постоянный рынок сбыта в областном центре. Также она – крупный производитель картофеля, есть в хозяйстве мясо-молочное направление.



В «тучные» для «Фирмы Вейно» 1990-е годы ее руководство инвестировало в другие отрасли. Так, в 1994 году совместно с «Могилевхимволокно» сельскохозяйственное предприятие создало завод «Вейнянский родник». Завод выпускал безалкогольные и слабоалкогольные напитки, разливал минеральную воду. Продукция предприятия реализовывалась в Беларуси и России. Одно время «Вейнянский родник» в качестве производственной площадки для белорусского рынка рассматривала транснациональная корпорация PepsiCo. «Вейнянский родник» обанкротился в 2012 году.



