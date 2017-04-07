Охотники-иностранцы - важная статья дохода Беларуси от въездного туризма
29.03.2017
По словам начальника отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Сергей Шестаков, охота является одной из основных статей дохода от въездного туризма. Количество иностранных охотников за 2016 год увеличилось на 19% по сравнению с 2015-м. В последнее время во многом этому способствовало установление безвизового режима для туристов со сроком пребывания до 5 дней: возрастает количество организованных туров и суммы, от них полученные, пишет БелаПАН.
Стоимость разрешения на отстрел одного зубра — от 10 тыс. евро. Первый эксклюзивный тур для охоты на зубра в этом году был организован в феврале охотхозяйственным предприятием «Белгосохота» и принес около 15 тыс. евро.
Директор предприятия Олег Бузо пояснил, что речь идет только об охоте на «старых и выбракованных особей, без ущерба для популяции и окружающей среды».
Ежегодно на отстрел зубров выдается около 20-25 разрешений, а полученные от охоты средства идут на развитие популяции. Сейчас открылся сезон охоты на гуся.
По словам Шестакова, в 2014 году в охотничьем въездном туризме наблюдался спад, который был связан с африканской чумой свиней.
«Тогда дикий кабан был нашим основным охотничьим ресурсом, и охота на него была открыта круглый год. Именно под эту охоту мы развивали инфраструктуру, — отметил он. — И когда кабана не стало, впервые за много лет поток иностранных охотников упал на 40%».
Поэтому охотничьи хозяйства стали развивать альтернативные охотничьи виды диких животных и птицы. В Копыльском лесхозе (Минская область) был построен фазанарий, в котором ежегодно может содержаться до 5 тыс. птиц. Были обустроены охотничьи вольеры площадью от 100 до 2 тыс. гектар, где содержатся олени, лани, муфлоны.
«Также мы разрешили охоту с луками и арбалетами, которая довольно интересна для туристов из скандинавских стран, — рассказал Шестаков. — Чем больше у нас будет охотничьего ассортимента, тем больше к нам приедет людей с разными интересами. Кроме традиционной охоты мы можем предложить видео- и фотоохоту, наблюдение за животным миром».
Более 80% охотников-туристов — россияне, далее следуют итальянцы, которые приезжают в Беларусь охотиться на птицу, часто со своими собаками. Частые гости — охотники из Австрии, Германии, Франции и других стран Европы, из США.
«Иностранные туристы интересуются добычей видов, охота на которые у них запрещена, — отметил представитель Минлесхоза. — Это — лось, глухарь, волк. В прошлом году было добыто рекордное количества волка — свыше 1.700 голов».
Стоимость разрешения на отстрел одного зубра — от 10 тыс. евро. Первый эксклюзивный тур для охоты на зубра в этом году был организован в феврале охотхозяйственным предприятием «Белгосохота» и принес около 15 тыс. евро.
Директор предприятия Олег Бузо пояснил, что речь идет только об охоте на «старых и выбракованных особей, без ущерба для популяции и окружающей среды».
Ежегодно на отстрел зубров выдается около 20-25 разрешений, а полученные от охоты средства идут на развитие популяции. Сейчас открылся сезон охоты на гуся.
По словам Шестакова, в 2014 году в охотничьем въездном туризме наблюдался спад, который был связан с африканской чумой свиней.
«Тогда дикий кабан был нашим основным охотничьим ресурсом, и охота на него была открыта круглый год. Именно под эту охоту мы развивали инфраструктуру, — отметил он. — И когда кабана не стало, впервые за много лет поток иностранных охотников упал на 40%».
Поэтому охотничьи хозяйства стали развивать альтернативные охотничьи виды диких животных и птицы. В Копыльском лесхозе (Минская область) был построен фазанарий, в котором ежегодно может содержаться до 5 тыс. птиц. Были обустроены охотничьи вольеры площадью от 100 до 2 тыс. гектар, где содержатся олени, лани, муфлоны.
«Также мы разрешили охоту с луками и арбалетами, которая довольно интересна для туристов из скандинавских стран, — рассказал Шестаков. — Чем больше у нас будет охотничьего ассортимента, тем больше к нам приедет людей с разными интересами. Кроме традиционной охоты мы можем предложить видео- и фотоохоту, наблюдение за животным миром».
Более 80% охотников-туристов — россияне, далее следуют итальянцы, которые приезжают в Беларусь охотиться на птицу, часто со своими собаками. Частые гости — охотники из Австрии, Германии, Франции и других стран Европы, из США.
«Иностранные туристы интересуются добычей видов, охота на которые у них запрещена, — отметил представитель Минлесхоза. — Это — лось, глухарь, волк. В прошлом году было добыто рекордное количества волка — свыше 1.700 голов».
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