29.03.2017

В апреле в Речицком районе будет запущен новый молочно-товарный комплекс на 1000 голов в КСУП Агрокомбинат «Холмеч».На объекте будет создано более 40 новых рабочих мест. Стоимость комплекса — почти 5,27 млн рублей. Эти средства на основе конкурсного отбора выделил Банк развития Беларуси.Активно ведется модернизация объектов и в других районах Гомельщины. Так, до конца года планируется ввести в эксплуатацию МТФ на 600 голов в КСУП «Коленское» Житковичского района, начать строительство крупной молочно-товарной фермы в филиале «Дубрава-Агро» РУП «Гомельэнерго» в Светлогорском районе. Всего в регионе в 2017 году запланировано реконструировать 11 объектов молочно-товарных ферм с вводом в эксплуатацию помещений на 3,6 тыс. голов крупного рогатого скота.В Гомельской области на 191 объекте молочно-товарных ферм проведен комплекс мероприятий по усовершенствованию технологии производства молока и содержания животных. Выполнены работы по установке и замене молокопроводов, охладителей молока и другого технологического оборудования. Приведены в надлежащее состояние помещения молочных блоков, сараев, цехов сухостоя-раздоя, отремонтированы подъезды и ограждения территорий молочно-товарных ферм.Результат модернизации не заставил себя долго ждать: в 2015 году хозяйства Гомельщины впервые произвели миллион тонн молока. В прошлом году этот показатель был еще выше. Темпы роста производства молока по итогам первого квартала 2017 года в Гомельской области ожидаются на уровне 102,5%.