Белорусские продукты впервые показали на выставке Expo Fine Food в Шанхае
29.03.2017
Белорусское продовольствие впервые представлено на международной выставке высококачественных продуктов питания и напитков выставке Expo Fine Food 2017, проходящей 28-31 марта в Китае в Шанхае, сообщает пресс-служба "Белинтерэкспо".
Ведущие отечественные предприятия представляют свою продукцию на Expo Fine Food в рамках экспозиции белорусских производителей Made in Belarus. В выставке участвуют восемь подведомственных предприятий концерна "Белгоспищепром": СОАО "Коммунарка" (шоколад, конфеты), ОАО "Красный пищевик" (конфеты, зефир, мармелад), СП ОАО "Спартак" (шоколад, конфеты, печенье), ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч" (печенье), ОАО "Витебский маслоэкстракционный завод" (масло рапсовое прессовое и экстракционное марки "Р" первого и второго сорта, техническое масло марки "Т" - для последующей промышленной переработки), ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп" и ОАО "Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье" (крепкие алкогольные напитки), ОАО "Криница" (пиво и квас). Организована дегустация белорусской продукции.
"Сотрудничеством с отечественными брендами уже заинтересовались несколько компаний, в том числе экспортно-импортная компания "Цзиншэнкай" (город Уси)", - рассказали в "Белинтерэкспо".
В выставке принимает участие официальная делегация "Белгоспищепрома" во главе с председателем концерна Александром Забелло. Запланированы бизнес-встречи с представителями китайских компаний.
Организатором экспозиции белорусских производителей “Made in Belarus” в рамках международной выставки “EXPO FINE FOOD 2017” является Белорусская торгово-промышленная палата.
Expo Fine Food - одна из крупнейших в Китае пищевых выставок. Ее основная тема – импорт пищевых продуктов и пищевых ингредиентов, поставляемых для гостиниц, ресторанов, баров, кафе, клубов и индустрии гостеприимства. В 2016 году в выставке приняло участие более 2 тыс. экспонентов из 116 стран. Ее посетили более 115 тыс. человек (импортеры, представители розничных торговых сетей, оптовых организаций, а также гостиничного и ресторанного бизнеса).
Ведущие отечественные предприятия представляют свою продукцию на Expo Fine Food в рамках экспозиции белорусских производителей Made in Belarus. В выставке участвуют восемь подведомственных предприятий концерна "Белгоспищепром": СОАО "Коммунарка" (шоколад, конфеты), ОАО "Красный пищевик" (конфеты, зефир, мармелад), СП ОАО "Спартак" (шоколад, конфеты, печенье), ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч" (печенье), ОАО "Витебский маслоэкстракционный завод" (масло рапсовое прессовое и экстракционное марки "Р" первого и второго сорта, техническое масло марки "Т" - для последующей промышленной переработки), ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп" и ОАО "Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье" (крепкие алкогольные напитки), ОАО "Криница" (пиво и квас). Организована дегустация белорусской продукции.
"Сотрудничеством с отечественными брендами уже заинтересовались несколько компаний, в том числе экспортно-импортная компания "Цзиншэнкай" (город Уси)", - рассказали в "Белинтерэкспо".
В выставке принимает участие официальная делегация "Белгоспищепрома" во главе с председателем концерна Александром Забелло. Запланированы бизнес-встречи с представителями китайских компаний.
Организатором экспозиции белорусских производителей “Made in Belarus” в рамках международной выставки “EXPO FINE FOOD 2017” является Белорусская торгово-промышленная палата.
Expo Fine Food - одна из крупнейших в Китае пищевых выставок. Ее основная тема – импорт пищевых продуктов и пищевых ингредиентов, поставляемых для гостиниц, ресторанов, баров, кафе, клубов и индустрии гостеприимства. В 2016 году в выставке приняло участие более 2 тыс. экспонентов из 116 стран. Ее посетили более 115 тыс. человек (импортеры, представители розничных торговых сетей, оптовых организаций, а также гостиничного и ресторанного бизнеса).
Последние новости рубрики
-
07.04.2017Белорусскую технику представили в Словакии
-
07.04.2017Данкверт: «Инспекция Беларуси сколько надо, столько и будет»
-
06.04.2017В Беларуси начался промысловый лов угря
-
06.04.2017Россельхознадзор инспектирует белорусские предприятия
-
05.04.2017Виталий Кличко оценил тракторы «Беларус»
-
04.04.2017«Беллакт» стал одним из основных поставщиков детского питания в Москве
-
03.04.2017МТЗ может открыть производство в провинции Пенджаб
-
31.03.2017Минсельхозпрод продает четыре предприятия
-
30.03.2017«Гомсельмаш» начал разработку комбайна с более высокой производительностью
-
29.03.2017Обанкротилась крупная сельскохозяйственная компания «Фирма»Вейно«
-
29.03.2017Охотники-иностранцы - важная статья дохода Беларуси от въездного туризма
-
29.03.2017Под Речицей откроется молочно-товарный комплекс
-
29.03.2017Белорусские продукты впервые показали на выставке Expo Fine Food в Шанхае
-
29.03.2017«Беларуськалий» выпустил новое удобрение
-
28.03.2017Тракторы «Беларус» представили британцам
Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006