29.03.2017





Белорусское продовольствие впервые представлено на международной выставке высококачественных продуктов питания и напитков выставке Expo Fine Food 2017, проходящей 28-31 марта в Китае в Шанхае, сообщает пресс-служба "Белинтерэкспо".Ведущие отечественные предприятия представляют свою продукцию на Expo Fine Food в рамках экспозиции белорусских производителей Made in Belarus. В выставке участвуют восемь подведомственных предприятий концерна "Белгоспищепром": СОАО "Коммунарка" (шоколад, конфеты), ОАО "Красный пищевик" (конфеты, зефир, мармелад), СП ОАО "Спартак" (шоколад, конфеты, печенье), ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч" (печенье), ОАО "Витебский маслоэкстракционный завод" (масло рапсовое прессовое и экстракционное марки "Р" первого и второго сорта, техническое масло марки "Т" - для последующей промышленной переработки), ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп" и ОАО "Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье" (крепкие алкогольные напитки), ОАО "Криница" (пиво и квас). Организована дегустация белорусской продукции."Сотрудничеством с отечественными брендами уже заинтересовались несколько компаний, в том числе экспортно-импортная компания "Цзиншэнкай" (город Уси)", - рассказали в "Белинтерэкспо".В выставке принимает участие официальная делегация "Белгоспищепрома" во главе с председателем концерна Александром Забелло. Запланированы бизнес-встречи с представителями китайских компаний.Организатором экспозиции белорусских производителей “Made in Belarus” в рамках международной выставки “EXPO FINE FOOD 2017” является Белорусская торгово-промышленная палата.Expo Fine Food - одна из крупнейших в Китае пищевых выставок. Ее основная тема – импорт пищевых продуктов и пищевых ингредиентов, поставляемых для гостиниц, ресторанов, баров, кафе, клубов и индустрии гостеприимства. В 2016 году в выставке приняло участие более 2 тыс. экспонентов из 116 стран. Ее посетили более 115 тыс. человек (импортеры, представители розничных торговых сетей, оптовых организаций, а также гостиничного и ресторанного бизнеса).