«Беларуськалий» выпустил новое удобрение

29.03.2017

ОАО «Беларуськалий» увеличил ассортимент NPK-удобрений, выпустив удобрения 7-12-32 с низким содержанием азота и фосфора.



Опытно-промышленные испытания технологического процесса получения комплексного удобрения этой марки прошли успешно в конце прошлого года. Тогда же была отгружена пробная партия новых NPK-удобрений потребителям в страны Прибалтики и Кот-д’Ивуар.



Как отметил начальник цеха по производству NPK-удобрений РУ-3 В. Сидорчик, потребители проявили немалый интерес к удобрениям этой марки, о чем свидетельствует объем отгруженной продукции цеха в этом году. На данный момент технологическим персоналом цеха освоен выпуск порядка десяти марок NPK-удобрений, а также несколько марок с микродобавками. В перспективе – наработка и испытания еще двух новых марок удобрений, сообщили на предприятии.