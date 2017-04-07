28.03.2017

Первая презентация малогабаритных тракторов "Беларус" производства ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов" прошла в крупнейшем фермерско-аукционном центре Англии The Sedgemoor Auction Centre, Junction 24.Презентация белорусской продукции была организована компанией BelarusTractorsLtd., базирующейся в г.Банвелл, и являющейся с 2016 года официальным дилером ОАО "БЗТДиА" в Великобритании. Представленная вниманию британских фермеров линейка малогабаритных тракторов "Беларус" включает в себя 9 основных моделей техники с двигателями мощностью от 25 до 63 л. с. При этом, по мнению английских дилеров бобруйского завода, наибольший интерес для местных аграриев представляют тракторы моделей Беларус-320 и Беларус-622, которые и были выставлены для ознакомления.Поддержку в проведении презентации компании BelarusTractorsLtd. оказали 2 представителя завода-производителя, прибывшие в Великобританию специально для участия в данном мероприятии, а также сотрудники экономической миссии посольства Беларуси в Великобритании, которые также посетили г. Бриджуотер в графстве Сомерсет, где и расположен Sedgemoor Auction Centre. "Когда вы покупаете белорусский трактор, вы покупаете 71 год производственного опыта от одного из крупнейших в мире производителей тракторов. Мы чувствуем, что с учетом тенденции к росту британского сельского хозяйства и начала процедуры Brexit, сегодня оптимальное время для вывода этого ряда компактных тракторов на наш рынок", - отметил на презентации директор компании Belarus Tractors ltd Пол Бэйтмен.Данное мероприятие стало одной из важнейших составляющих намеченной двумя компаниями совместной работы по продвижению компактных "Беларусов" бобруйского производства на территории Соединенного Королевства, а также по формированию широкой дилерской сети в Англии, Уэльсе и Шотландии.