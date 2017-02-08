Дилерскую сеть по продвижению бобруйских тракторов формируют в Британии

08.02.2017

Дилер ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» в Великобритании компания BelarusTractorLtd. (г.Банвелл) начала активную работу по продвижению малогабаритных тракторов «Беларус» бобруйского производства и формированию собственной дилерской сети на территории Соединенного Королевства, сообщает пресс-служба БЗТДА.



3 февраля 2017 года генеральный директор компании BelarusTractorLtd. Пол Батеман подписал первое дилерское соглашение с компанией HoffmanFarms, предоставляющее право реализовывать компактные тракторы «Беларус» в графствах Девон и Сомерсет.



В рамках дальнейшей работы по расширению дилерской сети руководство компании BelarusTractorLtd. в настоящее время ведет активные переговоры с потенциальными партнерами в Уэльсе и Восточной Англии. Также проведены первые встречи с представителями компаний, проявивших заинтересованность в сотрудничестве по продвижению тракторов «Беларус» из регионов Глостершир и Уилтшир.



С целью практического знакомства потенциальных дилеров и всех заинтересованных специалистов с малогабаритными тракторами «Беларус» производства ОАО «БЗТДиА» в субботу 11 марта 2017 года компанией BelarusTractorLtd. будет проведена открытая презентация на базе крупнейшего на юго-западе Англии выставочного центра Junction 24. Планируется, что для участия в данном промо-мероприятии, помимо дилеров и партнеров английской компании, будут приглашены и сотрудники Посольства Беларуси в Великобритании.



Напомним, что в декабре 2016 года в адрес компании BelarusTractorLtd. была поставлена первая партия малогабаритных тракторов «Беларус», состоящая из 3 тракторов.