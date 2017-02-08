Экспорт готовой мясной продукции из Беларуси увеличился за год практически до 50%
08.02.2017
Беларусь в 2016 году существенно увеличила экспорт готовой мясной продукции в Россию, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, комментируя участие белорусских предприятий в выставке "Продэкспо-2017" в Москве.
"Если говорить об экспорте, то мы увеличиваем долю готовой продукции на российском рынке. За прошлый год увеличили экспорт готовой мясной продукции практически до 50% к уровню 2015 года. Мы стали больше поставлять не сырья, а именно готовой продукции - колбасных изделий, консервированной продукции, ветчин. Это означает, что основная доля переработки сохраняется в нашей стране. Кроме того, повышается узнаваемость белорусского продукта, растет лояльность покупателей, ведь мы поставляем его прямо на полки магазинов", - подчеркнул чиновник.
Также Богданов рассказал, что интерес к продукции из Беларуси огромный, возле каждого стенда большие очереди и идут оживленные переговоры. "Важно и то, что у самих российских предприятий - большой интерес к нашей продукции. Наши коллеги и партнеры переживают, чтобы не было никаких ограничений в поставках белорусской продукции, поскольку они работают на нашем сырье", - констатировал он.
Более 70 белорусских предприятий принимают участие в 24-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2017", которая проходит 6-10 февраля в Москве в выставочном комплексе "Экспоцентр". В частности, белорусская молочная промышленность представлена предприятиями "Бабушкина крынка", Глубокский молочно-консервный комбинат, Пружанский молочный комбинат, "Беловежские сыры", "Молочный мир", "Здравушка-милк", "Милкавита". Мясную продукцию привезли на выставку Брестский, Витебский, Бобруйский, Волковысский, Слуцкий мясокомбинаты, Березовский мясоконсервный комбинат, "Инко-фуд", агрокомбинат "Дзержинский", Калинковичский мясокомбинат. Кондитерские изделия и напитки демонстрируют предприятия "Спартак", "Коммунарка", "Красный мозырянин", "Красный пищевик", "Слодыч", "Минск Кристалл", Минский завод безалкогольных напитков, "Лидское пиво", "Криница". Хлебопекарную отрасль Беларуси представляют Минский комбинат хлебопродуктов, "Гроднохлебпром", Слуцкий комбинат хлебопродуктов, "Лидахлебопродукт", пишет БЕЛТА.
"Если говорить об экспорте, то мы увеличиваем долю готовой продукции на российском рынке. За прошлый год увеличили экспорт готовой мясной продукции практически до 50% к уровню 2015 года. Мы стали больше поставлять не сырья, а именно готовой продукции - колбасных изделий, консервированной продукции, ветчин. Это означает, что основная доля переработки сохраняется в нашей стране. Кроме того, повышается узнаваемость белорусского продукта, растет лояльность покупателей, ведь мы поставляем его прямо на полки магазинов", - подчеркнул чиновник.
Также Богданов рассказал, что интерес к продукции из Беларуси огромный, возле каждого стенда большие очереди и идут оживленные переговоры. "Важно и то, что у самих российских предприятий - большой интерес к нашей продукции. Наши коллеги и партнеры переживают, чтобы не было никаких ограничений в поставках белорусской продукции, поскольку они работают на нашем сырье", - констатировал он.
Более 70 белорусских предприятий принимают участие в 24-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2017", которая проходит 6-10 февраля в Москве в выставочном комплексе "Экспоцентр". В частности, белорусская молочная промышленность представлена предприятиями "Бабушкина крынка", Глубокский молочно-консервный комбинат, Пружанский молочный комбинат, "Беловежские сыры", "Молочный мир", "Здравушка-милк", "Милкавита". Мясную продукцию привезли на выставку Брестский, Витебский, Бобруйский, Волковысский, Слуцкий мясокомбинаты, Березовский мясоконсервный комбинат, "Инко-фуд", агрокомбинат "Дзержинский", Калинковичский мясокомбинат. Кондитерские изделия и напитки демонстрируют предприятия "Спартак", "Коммунарка", "Красный мозырянин", "Красный пищевик", "Слодыч", "Минск Кристалл", Минский завод безалкогольных напитков, "Лидское пиво", "Криница". Хлебопекарную отрасль Беларуси представляют Минский комбинат хлебопродуктов, "Гроднохлебпром", Слуцкий комбинат хлебопродуктов, "Лидахлебопродукт", пишет БЕЛТА.
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