08.02.2017

Как сообщает Министерство внутренних дел Беларуси, проверка начата в целях предотвращения вреда экономическим интересам страны, по деяниям, содержащим признаки преступлений, предусмотренных статьей 249 УК «Дискредитация деловой репутации конкурента». Проверку проводит подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов МВД.По материалам осуществляются необходимые процессуальные действия, организованы проверки финансово-хозяйственной деятельности перерабатывающих предприятий с привлечением специалистов Комитета государственного контроля, Минсельхозпрода и иных заинтересованных ведомств, говорится в сообщении ведомства.Предварительно утверждается, что МВД Беларуси располагает данными о том, что отдельные должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории Российской Федерации, а также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей.В частности, согласно решениям Россельхознадзора только в Минской области ограничивались поставки с 96 сельскохозяйственных предприятий, прямые убытки которых составили более 5 миллионов рублей.По каждому материалу будет проведено тщательное разбирательство, а собранные доказательства переданы в Следственный комитет Республики Беларусь для дачи правовой оценки.Как заявила РИА Новости пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, ведомство не видит причин для беспокойства по поводу заявлений белорусского МВД и продолжает заявлять о правомерности своих решений относительно поставок сельхозпродукции из Беларуси.Напомним, что 3 февраля нынешнего года Александр Лукашенко велел возбудить уголовное дело в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесения ущерба белорусскому государству.