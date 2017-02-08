Ляховичский молочный завод стал бельгийским
08.02.2017
Бельгийская B.S.A. International S.A. приобрела контрольный пакет акций СОАО «Ляховичский молочный завод», сообщает агентство «Бизнес-новости». В конце января B.S.A.International разместила сообщение о скупке акций.
По информации Белорусской валютно-фондовой биржи, в результате 8 сделок, совершенных в форвардном режиме, была приобретена 177 551 акция Ляховичского молочного завода, или 69,3% уставного фонда. Сделки совершались в долларах США, сумма составила 9,4 млн. Еще одна сделка была совершена в белорусских рублях в режиме непрерывного двойного аукциона на сумму 4,1 млн деноминированных рублей.
Акции покупались по 52,87 доллара при номинальной стоимости 17 деноминированных рублей.
В объявлении о скупке акций отмечалось, что B.S.A. International готова скупить 256 116 акций ляховичского предприятия, или 100% уставного фонда. Какая доля акций уже принадлежала бельгийской компании до момента совершения сделок, неизвестно.
В юридической компании «Арцингер и партнеры», которая представляла интересы бельгийцев в сделке, отказались ее комментировать, сославшись на конфиденциальность. Директор СОАО «Ляховичский молочный завод» Вячеслав Жуковский подтвердил, что у компании сменился основной собственник, однако говорить о дальнейших планах развития предприятия отказался.
По информации Bloomberg, B.S.A. International является материнской компанией одного из крупнейших производителей молока – французской Groupe Lactalis S.A. Компания принадлежит семейной династии Беснье (Besnier). По данным IFCN (International Farm Comparison Network), Groupe Lactalis является третьим по величине переработчиком молока в мире после американской Dairy Farmers of America и новозеландской Fonterra. Для сравнения, швейцарская группа Nestlé заняла в рейтинге 5-е место, французская группа Danone – 11-е место.
Groupe Lactalis владеет такими брендами, как President, Galbani, Lactel, Bridel и другими. Дочерние компании группы представлены по всему миру.
СОАО «Ляховичский молочный завод» является одним из небольших молокоперерабатывающих предприятий Беларуси. По итогам I полугодия 2016 года выручка компании составила 19,1 млн деноминированных рублей. При этом компания входит в 20-ку самых прибыльных компаний отрасли. Ее чистая прибыль в январе-июне 2016 года составила почти 2 млн деноминированных рублей. Продукция компании продается под брендом «Ляховичок».
naviny.by
По информации Белорусской валютно-фондовой биржи, в результате 8 сделок, совершенных в форвардном режиме, была приобретена 177 551 акция Ляховичского молочного завода, или 69,3% уставного фонда. Сделки совершались в долларах США, сумма составила 9,4 млн. Еще одна сделка была совершена в белорусских рублях в режиме непрерывного двойного аукциона на сумму 4,1 млн деноминированных рублей.
Акции покупались по 52,87 доллара при номинальной стоимости 17 деноминированных рублей.
В объявлении о скупке акций отмечалось, что B.S.A. International готова скупить 256 116 акций ляховичского предприятия, или 100% уставного фонда. Какая доля акций уже принадлежала бельгийской компании до момента совершения сделок, неизвестно.
В юридической компании «Арцингер и партнеры», которая представляла интересы бельгийцев в сделке, отказались ее комментировать, сославшись на конфиденциальность. Директор СОАО «Ляховичский молочный завод» Вячеслав Жуковский подтвердил, что у компании сменился основной собственник, однако говорить о дальнейших планах развития предприятия отказался.
По информации Bloomberg, B.S.A. International является материнской компанией одного из крупнейших производителей молока – французской Groupe Lactalis S.A. Компания принадлежит семейной династии Беснье (Besnier). По данным IFCN (International Farm Comparison Network), Groupe Lactalis является третьим по величине переработчиком молока в мире после американской Dairy Farmers of America и новозеландской Fonterra. Для сравнения, швейцарская группа Nestlé заняла в рейтинге 5-е место, французская группа Danone – 11-е место.
Groupe Lactalis владеет такими брендами, как President, Galbani, Lactel, Bridel и другими. Дочерние компании группы представлены по всему миру.
СОАО «Ляховичский молочный завод» является одним из небольших молокоперерабатывающих предприятий Беларуси. По итогам I полугодия 2016 года выручка компании составила 19,1 млн деноминированных рублей. При этом компания входит в 20-ку самых прибыльных компаний отрасли. Ее чистая прибыль в январе-июне 2016 года составила почти 2 млн деноминированных рублей. Продукция компании продается под брендом «Ляховичок».
naviny.by
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