На агрокомбинате «Дзержинский» в пожаре погибло 700 кур
08.02.2017
Пожар произошел во вторник, 7 февраля, деревне Станьково.
Как сообщили в Минском областном управлении МЧС, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 11:42. Возгорании произошло в птичнике на территории птицефабрики ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский».
В результате пожара из находившихся в здании 8000 голов птицы погибли 700 кур, уничтожены 100 кв. метров конвейерной ленты и 50 кв. метров шиферной кровли. Причина пожара устанавливается.
Напомним, чуть больше года назад на пожаре в этом же агрокомбинате погибло около 25 тысяч птиц.
naviny.by
Как сообщили в Минском областном управлении МЧС, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 11:42. Возгорании произошло в птичнике на территории птицефабрики ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский».
В результате пожара из находившихся в здании 8000 голов птицы погибли 700 кур, уничтожены 100 кв. метров конвейерной ленты и 50 кв. метров шиферной кровли. Причина пожара устанавливается.
Напомним, чуть больше года назад на пожаре в этом же агрокомбинате погибло около 25 тысяч птиц.
naviny.by
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