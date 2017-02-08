08.02.2017

Пожар произошел во вторник, 7 февраля, деревне Станьково.Как сообщили в Минском областном управлении МЧС, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 11:42. Возгорании произошло в птичнике на территории птицефабрики ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский».В результате пожара из находившихся в здании 8000 голов птицы погибли 700 кур, уничтожены 100 кв. метров конвейерной ленты и 50 кв. метров шиферной кровли. Причина пожара устанавливается.Напомним, чуть больше года назад на пожаре в этом же агрокомбинате погибло около 25 тысяч птиц.