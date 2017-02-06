Белорусское предприятие готово поделиться опытом молочного коневодства
06.02.2017
ООО «БелКумысПром» прорабатывает возможность экспорта технологий молочного коневодства, сообщил директор предприятия Олег Сивченко.
— Планируем серьезно заняться продажей технологий молочного коневодства за пределы Беларуси. В частности, переговоры ведутся с отдельными регионами России, Казахстаном, Литвой. Предприятие рассчитывает продать франшизу для того, чтобы там были построены аналогичные предприятия полного цикла по нашему образу и подобию. То есть эти предприятия будут заниматься всем: от заготовки кормов до реализации готовой молочной продукции потребителю, — рассказал Олег Сивченко. Он уточнил, что белорусская сторона готова оказать помощь в организации и становлении производства, обучении персонала.
На единственной в Беларуси молочной конеферме сейчас строится прогон, где бы животные могли двигаться и поддерживать свой мышечный каркас, что положительно скажется на здоровье потомства. Весной предполагается начать строительство складов для хранения готовой продукции, кормов, есть планы по переработке органики.
Лошади в первые три года лактации в среднем дают до 10 л молока в день. В дальнейшем - в 1,5 раза больше. Каждый период лактации животного - 8 месяцев. Продуктивно работать и давать молоко лошади способны на протяжении 20-24 лет. До конца 2017 года предприятие планирует выйти на максимальные мощности производства кобыльего молока — около 2 тонн в сутки. Сейчас компания-производитель разрабатывает технологию изготовления кисломолочного продукта – кумыса.
Директор предприятия обратил внимание на внедренную систему безопасности и контроля качества. Так, жестко контролируется безопасность кормов, в процессе доения лошадей автоматика осуществляет экспресс-анализ молока от каждого животного. Еще одним важным уровнем безопасности является контроль качества сырья в цехе по переработке молока и бесконтактный розлив. Кроме того, образец из каждой готовой партии продукции предоставляется для получения заключения о ее безопасности в государственную лабораторию.
ООО «БелКумысПром» основано в 2013 году. Согласно инвестиционному договору с Миноблисполкомом в Логойском районе была возведена первая в Беларуси конеферма. Сейчас предприятие располагает двумя конюшнями, в которых содержатся около 400 лошадей литовской и русской тяжеловозных пород, в том числе 220 животных дойного поголовья.
БЕЛТА
— Планируем серьезно заняться продажей технологий молочного коневодства за пределы Беларуси. В частности, переговоры ведутся с отдельными регионами России, Казахстаном, Литвой. Предприятие рассчитывает продать франшизу для того, чтобы там были построены аналогичные предприятия полного цикла по нашему образу и подобию. То есть эти предприятия будут заниматься всем: от заготовки кормов до реализации готовой молочной продукции потребителю, — рассказал Олег Сивченко. Он уточнил, что белорусская сторона готова оказать помощь в организации и становлении производства, обучении персонала.
На единственной в Беларуси молочной конеферме сейчас строится прогон, где бы животные могли двигаться и поддерживать свой мышечный каркас, что положительно скажется на здоровье потомства. Весной предполагается начать строительство складов для хранения готовой продукции, кормов, есть планы по переработке органики.
Лошади в первые три года лактации в среднем дают до 10 л молока в день. В дальнейшем - в 1,5 раза больше. Каждый период лактации животного - 8 месяцев. Продуктивно работать и давать молоко лошади способны на протяжении 20-24 лет. До конца 2017 года предприятие планирует выйти на максимальные мощности производства кобыльего молока — около 2 тонн в сутки. Сейчас компания-производитель разрабатывает технологию изготовления кисломолочного продукта – кумыса.
Директор предприятия обратил внимание на внедренную систему безопасности и контроля качества. Так, жестко контролируется безопасность кормов, в процессе доения лошадей автоматика осуществляет экспресс-анализ молока от каждого животного. Еще одним важным уровнем безопасности является контроль качества сырья в цехе по переработке молока и бесконтактный розлив. Кроме того, образец из каждой готовой партии продукции предоставляется для получения заключения о ее безопасности в государственную лабораторию.
ООО «БелКумысПром» основано в 2013 году. Согласно инвестиционному договору с Миноблисполкомом в Логойском районе была возведена первая в Беларуси конеферма. Сейчас предприятие располагает двумя конюшнями, в которых содержатся около 400 лошадей литовской и русской тяжеловозных пород, в том числе 220 животных дойного поголовья.
БЕЛТА
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