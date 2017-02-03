03.02.2017

На крупнейшую в Европе международную выставку вооружения и снаряжения для охоты, стрелкового спорта и активного отдыха под открытым небом IWA OutdoorClassics, которая в этом году пройдет в Нюрнберге с 3 по 6 марта, вновь соберется весь цвет мировой оружейной промышленности и торговли с пяти континентов.

В цифрах это выглядит очень внушительно (в этом году ожидается более 1 500 экспонентов из 50 стран, 47 000 потенциальных посетителей со всего мира). А в товарном ассортименте — и того внушительней: охотничье и спортивное оружие, дробовое и нарезное, спортивные пневматические ружья, короткостволки и винтовки для биатлона, луки, патроны, гильзы, пули, прицелы, кронштейны для оптики, бинокли и подзорные трубы, фонари, товары для ухода за оружием, шомполы и вишеры, щетки, ерши, оружейные футляры, охотничьи, складные и туристические ножи, фляги, трубы, горны, манки, чучела, книги и сувенирная продукция, одежда и обувь для охотников, стрелков, туристов и т.д. и т.п.

Разнообразие предложений нюрнбергской IWA OutdoorClassics, конечно, поражает воображение. Но охота — занятие старинное и благородное, и современному охотнику теперь чего только не охота. Даже в самых девственных с точки зрения цивилизации краях (не будем указывать пальцем), где еще жив миф о том, что настоящий мужчина может не слишком отличаться от обезьяны, все-таки уверены, что если этому мачо когда и придет охота обкорнать свои спутанные лохмы, то сделать это он должен не иначе как настоящим швейцарским ножом.

Не только швейцарские, но и японские, европейские, американские и прочие оружейные гранды — завсегдатаи немецкой выставки. Не зря эксперты, пишущие обзоры по результатам очередной IWA для своих журналов, блогов и социальных сетей, сетуют на то, что многообразие ее экспозиции просто не поддается всестороннему охвату.

Однако же как-то справляются. Вот уж кого IWA весь год кормит. По итогам 2016 года про те же ножи, например, писали, что американцы перестают быть в этом деле лидерами, что их активно теснят итальянцы, японцы, но главным образом, китайцы. Стендов китайских фирм на IWA с каждым годом все больше, представленные там ножи вполне конкурентоспособны с точки зрения материалов и качества, но стоят при этом вдвое дешевле.

Европейцы придерживаются другой стратегии. И это касается не только холодного оружия — любого из представленных на выставке сегментов. Они за устойчивость, за критическое функциональное преимущество, которое дает подход «как охотник охотнику». Потому европейские бренды солидно продвигают «натуральный хай-тек» — природные материалы и новейшие технологии.

И правильно, что делают это именно в Нюрнберге. Ведь «законодательная» сила у IWA нешуточная. Считается, что повальная «глокомания» последних лет, когда весь мир сходит с ума по австрийским пистолетам Glock, родилась в Голливуде, а ставшее сенсацией прошлого года решение французских военных отказаться от родных французских автоматов и винтовок FAМAS и заменить их немецкими Heckler & Koch, всяко было принято не в Нюрнберге. Но кто знает? Ведь на каждой IWA и Glock, и Heckler & Koch — как штык.

Другое дело, что на таком активном и громадном рынке, как индустрия охотничьего и спортивного оружия, выживают только те, кто делает актуальные предложения. Потому год от года товарные линейки множатся, наслаиваются друг на друга, возникают все новые и новые группы, подгруппы и подсемейства, «перепевы» известных моделей начинают жить собственной жизнью, а поскольку необъятное объять нельзя, то нужно выбирать, и выбор в такой ситуации осложняется многократно.

Но в том-то и рецепт успеха этой выставки — уникальное разнообразие продуктов и динамизм, которого нет больше нигде в мире. К тому же, посетители IWA OutdoorClassics все-таки больше всего интересуются новыми разработками. Участники выставки об этом хорошо осведомлены и считают для себя дурным тоном демонстрировать один и тот же товар дважды. Потому так называемый «Центр новинок» в этом году расположится прямо в фойе, у входа на выставку, чтобы желающие могли сразу же найти необходимое, а за нюансами отправлялись бы по месту прописки стенда заинтересовавшего их экспонента.

Организаторы отнюдь не беспокоятся о том, что посетители не смогут сориентироваться. Напротив — те, кто приезжают на IWA, чаще всего прекрасно знают, чего ищут. Ведь попасть на выставку могут только специалисты — либо в производстве, либо в продаже охотничьего оружия, — и только документально доказав свою принадлежность к отрасли.

Для такой публики много товара — не мало. И лишнего опыта не бывает, и информации, за которой они всегда отправляются на деловой форум, где охотно слушают лекции и ведут дискуссии об актуальном состоянии рынка или о правовых нормах торговли оружием. В этом году на выставке будет еще и зона свободного общения под названием «Факты, тренды и кофе».

К кофе полагается десерт. И тут тоже есть выбор: 4 марта всех желающих пригласят на вечеринку в стиле 1960-х — с музыкой и танцами. А город Нюрнберг — со всеми своими гастрономическими и культурными удовольствиями — гостям рад всегда.

Янина КАТРАЧ, фото: NürnbergMesse / IWA OutdoorClassic 2016 edition