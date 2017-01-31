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Новости сельского хозяйства


В Лидском районе литовская компания построит комбикормовый завод

31.01.2017
Литовская группа компаний ARVI построит комбикормовый завод в Лидском районе до конца 2019 года, сообщили в комитете экономики Гродненском облисполкома.

Комбикормовый завод планируется построить в Лидском районе в продолжение проекта по созданию вертикально-интегрированного комплекса по промышленному производству продукции из мяса индейки ИООО "Арвибелагро". Инвестор завершает последнюю, четвертую очередь проекта. Фирма продолжает строительство хранилищ на территории комплекса, оставшихся ферм. Также для создания интегрированного закрытого комплекса 4-й очередью планировалось построить комбикормовый завод.

"Сейчас литовская компания вышла с предложением создать для строительства этого завода новое юридическое лицо в Беларуси и перенести сроки реализации проекта на год. Завод должен появиться до конца 2019 года", - пояснили в комитете экономики.

ИООО "Арвибелагро" построило на территории Лидского района 9 птичников для молодняка и откорма индейки, завод по убою и переработке индейки. В январе текущего года предприятие приступило к выпуску продукции. Мощности нового завода на первоначальном этапе позволяют производить до 5,5 тыс. т готовой продукции в год (сырой индюшатины, фарша, полуфабрикатов, колбасных изделий, копченых и вяленых продуктов). Объем инвестиций по проекту создания вертикально-интегрированного комплекса составляет свыше 30 млн евро. Проект в общей сложности позволит создать до 200 рабочих мест, пишет БЕЛТА.

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