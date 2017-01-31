Беларусь поставила в Бангладеш 6 тракторов

31.01.2017

В январе 2017 года первая партия малогабаритных тракторов «Беларус» производства ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» отправилась в Бангладеш, которая стала 55-ой страной на экспортной карте предприятия, сообщает пресс-служба белорусского завода.



Всего в адрес бангладешского партнера завода – компании Corona Industries Limited, в соответствии с условиями контракта, подписанного в октябре 2016 года, было отгружено 6 единиц тракторной техники, навесное оборудование к ней, а также комплект запасных частей для обеспечения проведения гарантийного обслуживания. С учетом климатических условий, в которых будет работать белорусская техника, сторонами была согласована поставка 3 моделей тракторов: «Беларус-421», «Беларус-410» и «Беларус-320Р».



Начиная с марта 2017 года, сторонами запланировано проведение трехмесячного роуд-шоу поставленных тракторов для знакомства потенциальных покупателей с новыми для рынка Бангладеш моделями тракторов «Беларус». Всего в ходе этих «показательных выступлений», в которых примут участие и специалисты ОАО «БЗТДиА», планируется провести маркетинговые мероприятия почти в 40 городах этой южноазиатской страны.



Параллельно, в рамках подписанного одновременно с контрактом на поставку техники дилерским договором, стороны ведут работу по подготовке документов для участия в тендере на поставку в Бангладеш почти 200 тракторов малой мощности. Реализация этих мероприятий позволит сделать Бангладеш базовой страной для дальнейшего продвижения белорусских тракторов в Южной Азии.



