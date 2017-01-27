Минспорта и туризма Беларуси предложило всем заинтересованным обсудить дополнения в указ об агротуризме
27.01.2017
Министерство спорта и туризма предлагает всем заинтересованным обсудить дополнения и изменения в указ от 2 июня 2006 года №372 "О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь". Проект документа размещен на сайте министерства.
В связи с тем, что организация презентаций, юбилеев, банкетов является рентабельной и, по сути, предпринимательской деятельностью, предлагается введение уплаты сбора за их проведение в течение календарного месяца и применение повышающих коэффициентов в зависимости от места расположения субъектов агроэкотуризма. В проекте указа прописаны следующие коэффициенты: 8 - для Минского района, 6 - для Брестского, Витебского, Гомельского, Гродненского, Могилевского районов, 4 - для иных территорий.
Предлагается в новой редакции закрепить определенный исчерпывающий перечень услуг в сфере агроэкотуризма. "Чтобы исключить проведение в усадьбах только свадеб, корпоративов и других мероприятий, организация которых не в полной мере соответствует понятию агроэкотуризма, предлагается установить, что субъекты агроэкотуризма в течение календарного месяца должны осуществлять в совокупности не менее трех видов услуг", - пояснили в министерстве.
В соответствии с политикой по снижению директивного кредитования предлагается ограничить срок действия нормы указа №372, предусматривающего обеспечение льготного кредитования субъектов агроэкотуризма ОАО "Белагропромбанк", 2018 годом.
Предлагается привести в соответствие с действующим законодательством терминологию указа №372 в части замены слов "постоянно проживающие" словами "зарегистрированные по месту жительства", конкретизировать норму по ведению личного подсобного хозяйства, определить порядок привлечения работников для осуществления своей деятельности не в качестве домашних работников (по трудовым договорам), закрепить перечень лиц, относящихся к членам семьи физического лица - субъекта агроэкотуризма.
Кроме того, предлагается исключить возможность оказания услуг в сфере агроэкотуризма в квартире в жилом доме в связи с тем, что это может создавать неудобства соседям.
В связи с тем, что проектом указа вводится ряд ограничений по осуществлению деятельности в сфере агроэкотуризма (ведение личного подсобного хозяйства на земельных участках, предоставленных для этих целей, исключение из сферы действия указа городов районного подчинения с численностью населения до 20 тыс. человек и квартир в жилом доме) предлагается предоставить субъектам агроэкотуризма, осуществляющим деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма на момент официального опубликования настоящего указа, право продолжать такую деятельность.
Для целей данного проекта указа предлагается дать определения терминам "агроэкотуризм" и "агроэкотурист", ввести термин "агроэкоусадьба". При этом общее число жилых комнат в агроэкоусадьбе не может превышать 10.
Предлагается уточнить термин "сельская местность", под которым понимается территория, входящая в пространственные пределы сельсоветов, и территория поселков городского типа, исключив из-под действия указа №372 города районного подчинения в связи с тем, что их жители не могут вести личное подсобное хозяйство.
Обязательным условием работы в сфере агроэкотуризма становится соблюдение санитарно-эпидемиологических требований с целью обеспечения безопасности агроэкотуристов.
Для эффективного контроля надзорных органов за деятельностью усадеб, исключения недобросовестного ведения деятельности, обеспечения защиты прав потребителей при возникновении спорных вопросов проектом указа устанавливается норма о том, что договоры на оказание услуг в сфере агроэкотуризма должны храниться субъектами агроэкотуризма в течение трех лет после проведения проверки налоговой. Сейчас порядок хранения договоров отсутствует.
Проектом указа конкретизирован порядок начала и прекращения субъектами агроэкотуризма деятельности по оказанию услуг.
Льготы для агроусадеб предполагается распространить и на субъекты агроэкотуризма в курортных зонах. Это позволит развивать кооперацию и туристские кластеры между санаторно-оздоровительными учреждениями и субъектами агроэкотуризма, а также будет способствовать повышению качества оказываемых услуг санаторно-курортными и оздоровительными организациями.
Для приведения деятельности действующих субъектов агроэкотуризма в соответствие с проектом указа основные его нормы должны вступить в силу с 1 января 2018 года.
Все заинтересованные могут направить свои предложения по тексту указа до 1 февраля нынешнего года на адрес электронной почты tourism@mst.gov.by.
В связи с тем, что организация презентаций, юбилеев, банкетов является рентабельной и, по сути, предпринимательской деятельностью, предлагается введение уплаты сбора за их проведение в течение календарного месяца и применение повышающих коэффициентов в зависимости от места расположения субъектов агроэкотуризма. В проекте указа прописаны следующие коэффициенты: 8 - для Минского района, 6 - для Брестского, Витебского, Гомельского, Гродненского, Могилевского районов, 4 - для иных территорий.
Предлагается в новой редакции закрепить определенный исчерпывающий перечень услуг в сфере агроэкотуризма. "Чтобы исключить проведение в усадьбах только свадеб, корпоративов и других мероприятий, организация которых не в полной мере соответствует понятию агроэкотуризма, предлагается установить, что субъекты агроэкотуризма в течение календарного месяца должны осуществлять в совокупности не менее трех видов услуг", - пояснили в министерстве.
В соответствии с политикой по снижению директивного кредитования предлагается ограничить срок действия нормы указа №372, предусматривающего обеспечение льготного кредитования субъектов агроэкотуризма ОАО "Белагропромбанк", 2018 годом.
Предлагается привести в соответствие с действующим законодательством терминологию указа №372 в части замены слов "постоянно проживающие" словами "зарегистрированные по месту жительства", конкретизировать норму по ведению личного подсобного хозяйства, определить порядок привлечения работников для осуществления своей деятельности не в качестве домашних работников (по трудовым договорам), закрепить перечень лиц, относящихся к членам семьи физического лица - субъекта агроэкотуризма.
Кроме того, предлагается исключить возможность оказания услуг в сфере агроэкотуризма в квартире в жилом доме в связи с тем, что это может создавать неудобства соседям.
В связи с тем, что проектом указа вводится ряд ограничений по осуществлению деятельности в сфере агроэкотуризма (ведение личного подсобного хозяйства на земельных участках, предоставленных для этих целей, исключение из сферы действия указа городов районного подчинения с численностью населения до 20 тыс. человек и квартир в жилом доме) предлагается предоставить субъектам агроэкотуризма, осуществляющим деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма на момент официального опубликования настоящего указа, право продолжать такую деятельность.
Для целей данного проекта указа предлагается дать определения терминам "агроэкотуризм" и "агроэкотурист", ввести термин "агроэкоусадьба". При этом общее число жилых комнат в агроэкоусадьбе не может превышать 10.
Предлагается уточнить термин "сельская местность", под которым понимается территория, входящая в пространственные пределы сельсоветов, и территория поселков городского типа, исключив из-под действия указа №372 города районного подчинения в связи с тем, что их жители не могут вести личное подсобное хозяйство.
Обязательным условием работы в сфере агроэкотуризма становится соблюдение санитарно-эпидемиологических требований с целью обеспечения безопасности агроэкотуристов.
Для эффективного контроля надзорных органов за деятельностью усадеб, исключения недобросовестного ведения деятельности, обеспечения защиты прав потребителей при возникновении спорных вопросов проектом указа устанавливается норма о том, что договоры на оказание услуг в сфере агроэкотуризма должны храниться субъектами агроэкотуризма в течение трех лет после проведения проверки налоговой. Сейчас порядок хранения договоров отсутствует.
Проектом указа конкретизирован порядок начала и прекращения субъектами агроэкотуризма деятельности по оказанию услуг.
Льготы для агроусадеб предполагается распространить и на субъекты агроэкотуризма в курортных зонах. Это позволит развивать кооперацию и туристские кластеры между санаторно-оздоровительными учреждениями и субъектами агроэкотуризма, а также будет способствовать повышению качества оказываемых услуг санаторно-курортными и оздоровительными организациями.
Для приведения деятельности действующих субъектов агроэкотуризма в соответствие с проектом указа основные его нормы должны вступить в силу с 1 января 2018 года.
Все заинтересованные могут направить свои предложения по тексту указа до 1 февраля нынешнего года на адрес электронной почты tourism@mst.gov.by.
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