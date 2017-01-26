«Гомсельмаш» испытает комбайн в Судане
26.01.2017
"Гомсельмаш" отправит на испытания в Судан зерноуборочный комбайн КСК-575 ("Палессе GS575"), сообщиле начальник управления продаж в дальнее зарубежье предприятия Юрий Рафеев.
По его словам, договоренность об этом была достигнута в ходе белорусско-суданского делового форума, который проходил в столице Судана во время визита в эту страну Президента Беларуси. В настоящее время с африканскими партнерами идет обсуждение документов по оформлению дилерского контракта, а также условий, на которых будет предоставлена техника. "Этот комбайн является одной из последних наших разработок и относится к эконом-классу. Он оптимально подходит фермерам, которые возделывают посевы на мелкоконтурных полях с урожайностью до 25 ц/га. Естественно, цена его существенно ниже, чем у более мощных комбайнов", - рассказал Рафеев.
Продолжается работа по расширению сотрудничества в вопросах поставок комбайнов и в некоторые другие южные страны. Делегация "Гомсельмаша" с 19 по 22 января принимала участие в крупной выставке сельскохозяйственной техники Agro Expo Eurasia 2017 в Турции, на которой совместно с местной компанией Paksan представила самоходный кормоуборочный комбайн КСК-600 ("Палессе FS60"). "Машина вызвала неподдельный интерес у местных сельхозпроизводителей. Будем определяться с объемом поставок. Кстати, пять аналогичных комбайнов, которые мы ранее поставили нашему турецкому дилеру, успешно проданы", - отметил начальник управления.
В ближайшие дни группа специалистов "Гомсельмаша" вылетает в Камерун, чтобы произвести на месте регулировку и наладку машин из первой партии хлопкоуборочных комбайнов ХМП-1,8, поставленных в эту страну. Предполагается, что испытания техники начнутся уже в середине февраля, пишет БЕЛТА.
По его словам, договоренность об этом была достигнута в ходе белорусско-суданского делового форума, который проходил в столице Судана во время визита в эту страну Президента Беларуси. В настоящее время с африканскими партнерами идет обсуждение документов по оформлению дилерского контракта, а также условий, на которых будет предоставлена техника. "Этот комбайн является одной из последних наших разработок и относится к эконом-классу. Он оптимально подходит фермерам, которые возделывают посевы на мелкоконтурных полях с урожайностью до 25 ц/га. Естественно, цена его существенно ниже, чем у более мощных комбайнов", - рассказал Рафеев.
Продолжается работа по расширению сотрудничества в вопросах поставок комбайнов и в некоторые другие южные страны. Делегация "Гомсельмаша" с 19 по 22 января принимала участие в крупной выставке сельскохозяйственной техники Agro Expo Eurasia 2017 в Турции, на которой совместно с местной компанией Paksan представила самоходный кормоуборочный комбайн КСК-600 ("Палессе FS60"). "Машина вызвала неподдельный интерес у местных сельхозпроизводителей. Будем определяться с объемом поставок. Кстати, пять аналогичных комбайнов, которые мы ранее поставили нашему турецкому дилеру, успешно проданы", - отметил начальник управления.
В ближайшие дни группа специалистов "Гомсельмаша" вылетает в Камерун, чтобы произвести на месте регулировку и наладку машин из первой партии хлопкоуборочных комбайнов ХМП-1,8, поставленных в эту страну. Предполагается, что испытания техники начнутся уже в середине февраля, пишет БЕЛТА.
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