В Беларуси сокращено финансирование госпрограммы аграрного бизнеса из бюджета
26.01.2017
В Беларуси финансирование госпрограммы аграрного бизнеса из республиканского бюджета сокращено в 2017 г на 11,7% по сравнению с уровнем 2016 г до 712,688 млн бел руб (369,077 млн долл по курсу Национального банка Беларуси). Это решение закреплено постановлением правительства №62 от 23 января 2017 г, опубликованным на сайте правительства.
В том числе непосредственное финансирование мероприятий госпрограммы уменьшено в 2017 г на 24,7% по сравнению с 2016 г до 568,503 млн бел руб (394,408 млн долл, 1 долл – 1,9310 бел руб). Остальные средства будут направлены на реализацию 10 подпрограмм. Средства на компенсацию потерь банков и ОАО «Банк развития Республики Беларуси» при выдаче льготных кредитов снижены в 2017 г на 27,4% к уровню 2016 г и составят 464,699 млн бел руб (240,652 млн долл).
Финансирование подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства» планируется сохранить в 2017 г на уровне 2016 г - 11,243 млн бел руб (5,822 млн долл). Предполагается увеличить объем средств на подпрограммы «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» - на 42,7% до 21,426 млн бел руб (11,096 млн долл); «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» - в четыре раза до 10,163 млн бел руб (5,263 млн долл); «Развитие племенного дела в животноводстве» - на 7,6% до 9,86 млн бел руб.
Затраты на подпрограмму «Развитие рыбохозяйственной деятельности» в соответствии с постановлением сохранятся на уровне 2016 г - 5,81 млн бел руб (3,009 млн долл). Финансирование подпрограммы «Техническое переоснащение и информатизация АПК» - планируется увеличить на 48,1% до 782,076 тыс бел руб (405,011 тыс долл); подпрограммы «Сохранение и использование мелиорированных земель» - снизить на 12% до 73,41 млн бел руб (38,016 млн долл).
Постановление вступит в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.. информирует prime-tass.by
В том числе непосредственное финансирование мероприятий госпрограммы уменьшено в 2017 г на 24,7% по сравнению с 2016 г до 568,503 млн бел руб (394,408 млн долл, 1 долл – 1,9310 бел руб). Остальные средства будут направлены на реализацию 10 подпрограмм. Средства на компенсацию потерь банков и ОАО «Банк развития Республики Беларуси» при выдаче льготных кредитов снижены в 2017 г на 27,4% к уровню 2016 г и составят 464,699 млн бел руб (240,652 млн долл).
Финансирование подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства» планируется сохранить в 2017 г на уровне 2016 г - 11,243 млн бел руб (5,822 млн долл). Предполагается увеличить объем средств на подпрограммы «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» - на 42,7% до 21,426 млн бел руб (11,096 млн долл); «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» - в четыре раза до 10,163 млн бел руб (5,263 млн долл); «Развитие племенного дела в животноводстве» - на 7,6% до 9,86 млн бел руб.
Затраты на подпрограмму «Развитие рыбохозяйственной деятельности» в соответствии с постановлением сохранятся на уровне 2016 г - 5,81 млн бел руб (3,009 млн долл). Финансирование подпрограммы «Техническое переоснащение и информатизация АПК» - планируется увеличить на 48,1% до 782,076 тыс бел руб (405,011 тыс долл); подпрограммы «Сохранение и использование мелиорированных земель» - снизить на 12% до 73,41 млн бел руб (38,016 млн долл).
Постановление вступит в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.. информирует prime-tass.by
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