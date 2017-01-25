Белорусские предприятия едут за контрактами на «Продэкспо»
"На выставке будут широко представлены белорусские предприятия мясо-молочной, хлебобулочной, кондитерской, ликеро-водочной и других отраслей страны, - отметили в диппредставительстве. - Выставка предназначена для специалистов и нацелена на заключение долгосрочных контрактов по поставкам белорусского продовольствия на российский рынок".
В частности, белорусская молочная промышленность будет представлена предприятиями "Бабушкина крынка", Глубокский молочно-консервный комбинат, Пружанский молочный комбинат, "Беловежские сыры", "Молочный мир", "Здравушка-милк", "Милкавита". Мясную продукцию привезут на выставку Брестский, Витебский, Бобруйский, Волковысский, Слуцкий мясокомбинаты, Березовский мясоконсервный комбинат, "Инко-фуд", агрокомбинат "Дзержинский", Калинковичский мясокомбинат. Кондитерские изделия и напитки продемонстрируют предприятия "Спартак", "Коммунарка", "Красный мозырянин", "Красный пищевик", "Слодыч", "Минск Кристалл", Минский завод безалкогольных напитков, "Лидское пиво", "Криница". Хлебопекарную отрасль Беларуси представят Минский комбинат хлебопродуктов, "Гроднохлебпром", Слуцкий комбинат хлебопродуктов, "Лидахлебопродукт".
"Продэкспо" является самым авторитетным ежегодным событием в Восточной Европе в сфере продовольствия и напитков. Выставка в течение уже многих лет определяет вектор развития пищевой индустрии региона.
В 2016 году на выставке, организованной "Экспоцентром" при поддержке Министерства сельского хозяйства России и проходившей под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, свою продукцию продемонстрировали около 2 тыс. компаний из 67 стран мира.
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