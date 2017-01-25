25.01.2017

Комплекс мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, утвержденный постановлением Совмина от 12 января 2017 года №18, предусматривает образование новых холдингов.Появление сахарного холдинга запланировано в 2017 году, ответственные исполнители – «Белгоспищепром», облисполкомы, Минсельхозпрод, Госкомимущество, Минфин. Масложировой холдинг «Белрапс» создадут в 2017-2018 годах.В ходе реализации положений указа «О развитии сельскохозяйственного производства Витебской области» предусмотрено создание 4 холдингов на базе открытых акционерных обществ «Витебский мясокомбинат», «Глубокский комбикормовый завод», «Оршанский комбинат хлебопродуктов», «Полоцкий комбинат хлебопродуктов».В 2019-2020 годах холдинг появится на базе ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика». Механизм господдержки АПК усовершенствуют в соответствии с международными обязательствами Беларуси и с учетом перехода от льготного кредитования к иным мерам государственной поддержки. Будет формироваться законодательная база для производства и реализации органической сельхозпродукции и внедряться точное земледелие.